Przeor z Taizé: „Ekumeniczna modlitwa w intencji konklawe”

Ekumeniczna wspólnota zrzeszona w Światowej Radzie Kościołów, modli się do Ducha Świętego za kardynałów biorących udział w konklawe. Przeor z Taize Frère Matthew mówi, że to inicjatywa baptystycznej pastorki z Paryża.

Federico Piana – Watykan

Wszystko zaczęło się, gdy pastorka baptystyczna z Paryża wysłała e-mail do ekumenicznej, międzynarodowej, chrześcijańskiej wspólnoty monastycznej Taizé, tuż po pogrzebie papieża Franciszka. „Ta kobieta, w imieniu Francuskiej Federacji Protestanckiej, poprosiła naszą wspólnotę o przygotowanie modlitwy ekumenicznej wspierającej kardynałów zgromadzonych na konklawe. Wielka, niespodziewana niespodzianka” – mówi Frère Matthew, przeor Taizé. Nie wahał się on ani chwili i napisał modlitwę, która została wysłana do całej Światowej Rady Kościołów – instytucji odpowiedzialnej za podtrzymywanie dialogu między różnymi Kościołami chrześcijańskimi.

Działanie nadziei

Modlitwa wzywa zstąpienia Ducha Świętego na tych, którym powierzono odpowiedzialność za wybór nowego biskupa Rzymu i „prosi o serce słuchające, mądrość i pokorę dla wszystkich kardynałów oraz wszystkich zaangażowanych w przygotowanie konklawe”.

Następnie pojawia się wezwanie do współpracy i solidarności bez granic: Panie, „odnawiaj zawsze naszą nadzieję i pobłogosław tego, którego powołasz, aby był sługą jedności Twojego ludu i świadkiem nadziei oraz pokoju w rodzinie ludzkiej, wrażliwym na pokornych i potrzebujących, ponieważ do nich należy Twoje Królestwo”.

Konkretny owoc Franciszka

Frère Matthew jest przekonany, że ta modlitwa za konklawe jest jednym z wielu konkretnych owoców inicjatywy „Together” – ekumenicznego czuwania, któremu przewodniczył papież Franciszek 30 września 2023 roku na placu św. Piotra, w przeddzień XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Odbyło się ono pod hasłem: „Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo, misja”.

„To wydarzenie – wyjaśnia przeor w rozmowie z mediami watykańskimi – miało ogromny wpływ na chrześcijan różnych Kościołów, którzy wzięli sobie do serca zaproszenie Franciszka do wspólnej modlitwy: to był pierwszy raz, kiedy papież poprosił chrześcijan różnych wyznań o wspólną modlitwę w intencji wydarzenia katolickiego”.

I to właśnie w duchu wyznaczonym przez Franciszka pojawiła się w tych dniach potrzeba, aby wszystkie Kościoły chrześcijańskie wsparły prace konklawe wspólną modlitwą: „W Światowej Radzie Kościołów w Genewie odmówiono moją modlitwę, która następnie została udostępniona w internecie. Podobnie postąpiła Światowa Federacja Luterańska, ponieważ w gruncie rzeczy to konklawe dotyczy całego ludu Bożego i skłania nas do proszenia o interwencję Ducha Świętego”.

Poruszyć serca

Ale jeśli ta zgodność intencji w sprawie konklawe była możliwa – argumentuje frère Matthew – to właśnie „dzięki pokorze papieża Franciszka, który potrafił poruszyć serca całej rodziny chrześcijańskiej, już teraz żyjącej tajemnicą komunii, jaką jest Kościół. Bez jego świadectwa myślę, że dziś wszystko potoczyłoby się zupełnie inaczej. To jasne: do pełnej, widzialnej jedności droga jest jeszcze długa, ale już teraz możemy modlić się jedni za drugich, wzywając tego samego Ducha Świętego”.

Pełne zaufanie

Przeor Wspólnoty z Taizé jest w pełni świadomy, że ostatecznie Bóg da Kościołowi biskupa Rzymu, którego ten najbardziej potrzebuje: „Mam zaufanie, że tak się stanie, tak jak mam zaufanie, że proces synodalny, dla którego papież Franciszek ogłosił zgromadzenie kościelne, by śledzić jego rozwój aż do 2028 roku, z pewnością nie zostanie przerwany”.

W modlitwie wspierającej kardynałów zgromadzonych na konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej znajduje się również miejsce na wspomnienie tych, którzy byli w centrum posługi papieża Franciszka: ubogich, migrantów, ostatnich, wykluczonych. Wzywa się także Ducha Świętego dla „Kościoła Anglii i całej Wspólnoty Anglikańskiej, w związku z procesem wyboru osoby powołanej do służby jako Arcybiskup Canterbury, a także dla wszystkich, którzy dziś pełnią misję ewangelizacji w tym Kościele”.