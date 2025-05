Papamobile pokoju: Ostatni dar Papieża Franciszka dla Gazy

Już po śmierci Franciszka mieszkańcy Gazy otrzymają jego papamobile, przekształcony w mobilną klinikę dla dzieci. „ Dzieci, to nie liczby. Mają twarze, imiona, historię. Są święte” – mówił Papież i polecił, by papamobile wyposażono w urządzenia przydatne dla leczenia dzieci w Gazie.

Francesca Merlo – Watykan

Zmodyfikowany papamobile jest wyposażony w sprzęt do diagnostyki, badań i leczenia. Posiada szybkie testy na infekcje, instrumenty diagnostyczne, szczepionki, zestawy do szycia i inne materiały ratujące życie. Będzie on obsługiwany przez lekarzy i medyków, docierających do dzieci w najbardziej odizolowanych zakątkach Strefy Gazy po przywróceniu tam dostępu pomocy humanitarnej.

To wszystko jest ostatnim darem Papieża Franciszka dla dzieci ze Strafey Gazy i symbolem, że nawet po śmierci jego bliskość wobec najbardziej bezbronnych promieniuje pełnym blaskiem.

Ostatnie życzenie Franciszka

Przekształcenie papamobile w jeżdżącą klinikę i przekazanie jej ludziom, którym okazywał taką solidarność przez cały swój pontyfikat, zwłaszcza w ostatnich latach, było jednym z ostatnich życzeń Papieża Franciszka. W ostatnich miesiącach swego życia Papież zlecił przygotowanie tej kliniki organizacji Caritas Jerusalem, starając się odpowiedzieć na tragiczny kryzys humanitarny w Strefie Gazy, gdzie prawie milion dzieci zostało przesiedlonych. W obliczu straszliwej wojny, upadku infrastruktury, okaleczonego systemu opieki zdrowotnej i braku edukacji, dzieci jako pierwsze płacą cenę konfliktu. Dotyka je głód, infekcje i inne zjawiska zagrażające życiu.

Na życzenie Franciszka pojazd zostanie przekształcony w mobilną klinikę (Caritas)

Papież Franciszek często powtarzał, że "Dzieci to nie liczby. Mają twarze. Imiona. Historie. I każde z nich jest święte".

W komunikacie prasowym Peter Brune, sekretarz generalny Caritas Szwecja, napisał, że dzięki pojazdowi będzie można dotrzeć do dzieci, które dziś nie mają dostępu do opieki zdrowotnej - dzieci rannych i niedożywionych.

"To konkretna, ratująca życie interwencja w czasie, gdy system opieki zdrowotnej w Strefie Gazy niemal całkowicie się załamał" - dodał.

Zaproszenie, by nigdy nie zapomnieć

Caritas Jerusalem, która od dawna służy społeczności Gazy w trudnych warunkach, kieruje działaniami w terenie. Z ponad setką pracowników zaangażowanych w świadczenie opieki zdrowotnej, organizacja realizuje teraz program Papieża, przynosząc jego ostatnie błogosławieństwo mieszkańcom Gazy.

„Ten pojazd reprezentuje miłość, troskę i bliskość okazywane przez Jego Świątobliwość najbardziej bezbronnym w czasie trwania kryzysu” - powiedział Anton Asfar, sekretarz generalny Caritas Jerozolima.

Na zdjęciach opublikowanych w ramach projektu pojazd wydaje się być starannie dostosowany do potrzeb najbardziej potrzebujących. Ale to nie tylko pojazd – jak powiedział Brune. „To przekaz, że świat nie zapomniał o dzieciach w Strefie Gazy”. Jest to też zaproszenie, aby reszta świata również o nich pamiętała.