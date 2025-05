Odmierzał czas królom i papieżom. Powstaje film fabularny o Antonim Patku

Antoni Patek – do dziś mówi się o nim „zegarmistrz królów”. Jego zegarki posiadały koronowane głowy, politycy, przywódcy państw, artyści, nobliści, a nawet papieże. Wśród nich warto wymienić: królową Wiktorię, Alberta Einsteina, Marię Skłodowską-Curie, Pius IX czy Leona XIII. „Powinniśmy pielęgnować pamięć o naszych bohaterach. Niech inspirują nas do działania, zwłaszcza w trudnych chwilach” - mówi producent filmu o Antonim Patku – oficerze, przedsiębiorcy, katoliku – Tadeusz Syka.

ks. Marek Weresa – Watykan

„To jest coś fantastycznego, że za jedną z najsłynniejszych światowych marek stoi wielki Polak. Ziemianin, urodzony na Lubelszczyźnie, w Piaskach Szlacheckich, który – niestety nie jest znany szerszej publiczności – chcemy to zmienić” - wskazuje Tadeusz Syka, producent w rozmowie z mediami watykańskimi opowiadając o planowanej produkcji.

Skarb narodowy

Po fabułach „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie” czy „Powstaniec 1863”, przychodzi czas na Antoniego Patka. Postać, która w polskiej świadomości jest nieznana. „To jeden z ciekawszych bohaterów jakich miałem okazję poznać – mówi Syka i dodaje – a jest naszym srebrem rodowym, a raczej narodowym”.

„Przynajmniej powinien tak być postrzegany, nie tyle z uwagi na fakt, że był wspaniałym i zaradnym człowiekiem honoru, ale przede wszystkim założycielem jednej z najbardziej znanych, luksusowych i najbardziej prestiżowych marek zegarków na świecie, a mianowicie marki Patek Philippe, która do dziś jest fenomenem” - zaznacza pomysłodawca.

Będzie to film przygodowy ukazujący realia XIX w. z bardzo aktualnym i mocnym wątkiem emigracyjnym, biznesowym i innowacyjnym w wydaniu Patka. Twórcy, będą chcieli przenieść publiczność w klimat salonów genewskich, paryskich i warszawskich.

Polak potrafi

Decyzja o tym, że twórcy chcą robić ten film zapadła, kiedy odkryli, m.in., że Antoni Patek oprócz tego, że był Polakiem to wcale nie był zegarmistrzem, a wszechstronnym obywatelem XIX-wiecznej Europy. Przeszedł drogę od oficera, drukarza, malarza, przez handlarza win, by wreszcie stać się biznesmenem – zegarmistrzem oraz wielkim filantropem. „Taki będzie też nasz film: o zegarkach opowiemy przy okazji. Ma to być tzw. «success story» pełne przygód, aktualnych odniesień do biznesu i motywujących sekwencji. Każdy z nas w tej postaci, w tym filmie będzie mógł dostrzec trochę swojej historii. To co urzeka w Antonim Patku to fakt, że oprócz wielkiej zaradności i przedsiębiorczości jest w nim wytrwałość, mimo tragedii, której doświadcza” - zaznacza Syka.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

„Jednym słowem ta przedsiębiorczość jest w nas; w nas – Polakach i myślę, że to zasługuje na film fabularny, już międzynarodowy, czyli coś, czego do tej pory nie było” - akcentuje pomysłodawca. „Będzie to trudne zadanie, «ale nakręca» nas Antoni Patek, który też nie miał łatwej drogi”.

Zanim zobaczą Państwo film fabularny, to w międzyczasie można sięgnąć po książkę Beniamina Czapli: „Antoni Patek – zegarmistrz królów”, czy bardzo rzetelny i inspirujący film dokumentalny braci Andrzeja i Krzysztofa Paluszyńskich. Dowiemy się m.in. tego, że papież Pius IX za całokształt działań i jego postawę nadał Antoniemu Patkowi tytuł hrabiowski. Ten zaś ofiarował mu wyjątkowy czasomierz.

Przyszłość

Twórcy na razie nie chcą zdradzać zbyt wielu szczegółów powstającej produkcji. Skupiają się na pozyskiwaniu międzynarodowej obsady, ekipy oraz dystrybucji. „To będzie ogrom pracy. Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych i kanału na YouTubie - klasykapro, gdzie w niecodziennej formie będziemy odkrywać kolejne etapy prac nad filmem, aby pokazać wspaniałego bohatera z krwi i kości” - dodaje Tadeusz Syka.

Producentem filmu jest warszawski dom produkcyjny: Klasyka Pro we współpracy z Fundacją Tylko Orły, koproducentami z Francji, Czech i Polski. Parterem jest m. in. województwo lubelskie, skąd pochodził Antoni Patek.