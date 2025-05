Niemcy: wzrost liczby przestępstw przeciwko chrześcijanom

W ubiegłym roku w Niemczech odnotowano znaczący wzrost liczby przestępstw wymierzonych w chrześcijan i obiekty sakralne. Władze i policja wskazują przede wszystkim na ataki fizyczne i akty wandalizmu, potwierdzono też przypadek zabójstwa.

Karol Darmoros

Alarmujące statystki

O niepokojącym zjawisku aktów przemocy informuje "National Catholic Register". Z danych opublikowanych przez CNA Deutsch, wynika, że w 2024 roku odnotowano 111 przestępstw przeciwko kościołom – to wzrost o 20 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Ogółem liczba przestępstw wobec wspólnot religijnych wzrosła do 8 531. W 2023 było ich 7 029 a dwa lata wcześniej zaledwie 3 255, co oznacza wzrost o ponad 160 procent. Niepokoi też wzrost liczby przestępstw wobec członków i przedstawicieli wspólnot religijnych – aż o 22 procent, z 6 122 do 7 504 przypadków.

Od początku roku do 10 grudnia 2024 zarejestrowano 228 przestępstw określanych jako „antychrześcijańskie”, w tym jedno zabójstwo, 14 napaści fizycznych i 52 akty uszkodzenia mienia. Z kolei 96 przestępstw powiązano bezpośrednio z obiektami kościelnymi – z czego 47 to przypadki wandalizmu. Spośród 107 ustalonych sprawców aż 75 miało obywatelstwo niemieckie.

Ukrywany problem?

Jednak zauważa OIDAC Europe, organizacja monitorująca dyskryminację chrześcijan w Europie, rzeczywista skala zjawiska może być jeszcze większa. Wskazano, że wiele przestępstw nie trafia do policyjnych statystyk, jeśli nie zostanie im przypisany jednoznaczny motyw polityczny. To znacznie utrudnia monitorowanie przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan.