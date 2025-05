Muzeum w Wadowicach świętuje 105. urodziny Jana Pawła II i inaugurację pontyfikatu Leona XIV

105. rocznica urodzin Karola Wojtyły! Dziś, 18 maja, w Domu Rodzinnym Jana Pawła II w Wadowicach świętujemy 105. rocznicę urodzin Karola Wojtyły – Papieża, świętego, a przede wszystkim naszego Rodaka! - przypomniało w mediach społecznościowych wadowickie muzeum.

Artur Hanula

Podkreślono, że niedziela 18 maja to także dzień inauguracji pontyfikatu Papieża Leona XIV. „W rocznicę urodzin Karola Wojtyły otaczamy jego następcę szczególną modlitwą” - czytamy w komunikacie.

Jak przypomniano, „historia, która zmieniła świat” rozpoczęła się w „niewielkim mieszkaniu przy ul. Kościelnej 7”. Współcześnie do tego miejsca przybywają przedstawiciele różnych nacji z wielu krajów świata, by lepiej poznać dziedzictwo wyjątkowego Polaka Karola Wojtyły - Jana Pawła II.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II zaprasza „do wspólnego świętowania”, odwiedzenia miejsca narodzin Karola Wojtyły, podzielenia się wspomnieniami, a przynajmniej, do uśmiechnięcia się „dziś do świata – tak, jak On to robił każdego dnia”.