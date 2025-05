Mediolan: Credo na drewnianej tabliczce z VI wieku

Wygląda jak niewielki, prosty tablet, ale niesie słowa niezmienne od wieków. Na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Mediolanie zaprezentowano drewnianą tabliczkę z VI wieku z wyrytym po grecku tekstem Credo. Okazją do wyjątkowej ekspozycji jest 1700-lecie Soboru Nicejskiego.

Vatican News

Nieprzemijający symbol wiary

Tabliczka z VI wieku zawiera tekst Symbolu Nicejskiego – wyznania wiary, które z niewielkimi zmianami chrześcijanie na całym świecie recytują do dziś podczas Mszy świętej. Grecki tekst zapisany kursywą majuskułową, choć nieco zniekształcony przez czas i językowe uproszczenia, ukazuje siłę tradycji, która przetrwała wieki. Słowa o „Bogu prawdziwym z Boga prawdziwego” i Chrystusie „współistotnym Ojcu” mają na tej tabliczce ten sam wydźwięk, co w ustach wiernych XXI wieku.

Duchowy most przez wieki

Jak podkreślił prof. Marco Rizzi, dyrektor Wydziału Nauk Religijnych Uniwersytetu Katolickiego, tabliczka – choć nie najcenniejszy artefakt uczelnianego zbioru papirusów – posiada ogromną wartość duchową i kulturową. „Pozwala nam na przestrzeni wieków nawiązać kontakt ze społecznością, która wokół tego artefaktu wyznała swoją wiarę, będącą nadal naszą wiarą” – zaznaczył prof. Rizzi.

Unikatowy zabytek i jego tajemnice

Tabliczka, jedyny znany egzemplarz Credo wyrytego na drewnie (inne znane wersje zachowały się na papirusie), do dziś stanowi zagadkę dla badaczy. Dwa otwory sugerują, że mogła być zawieszona, ale zapis na obu stronach wyklucza stałe przytwierdzenie do ściany. Możliwe, że pełniła funkcję apotropaiczną, chroniącą przed złem i była otaczana czcią przez katechumenów przygotowujących się do chrztu, jak sugeruje Mariachiara Fincati, zajmująca się na mediolańskiej uczelni cywilizacją bizantyńską.

W perspektywie jubileuszu soboru

Prezentacja tabliczki wpisuje się w szerszy kontekst obchodów 1700-lecia soboru nicejskiego oraz zapowiadanych wydarzeń jubileuszowych w Kościele. Wydarzenie to nabiera dodatkowego znaczenia w świetle możliwości pielgrzymki papieża Leona XIV do dawnej Nicei, czyli współczesnego Iznik na terenie Turcji.