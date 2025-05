List Rektora Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie do Leona XIV

Habemus papam wybrzmiało też na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Rektor Uniwersytetu ks. prof. dr hab. Robert Tyrała przesłał list do Papieża Leona XIV.

Biuro Prasowe UPJPII

Gdy 8 maja br., kardynałowie obradujący w Kaplicy Sykstyńskiej, po dobie głosowań i modlitw o wybór papieża, wskazali na Roberta Francisa Prevosta jako nowego zwierzchnika Kościoła powszechnego, który pontyfikat będzie sprawował jako Leon XIV, na UPJPII nie ukrywano wzruszenia.

Wyróżnienie dla Uniwersytetu

„Dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II to szczególne wyróżnienie – mówi rektor UPJPII ks. prof. dr hab. Robert Tyrała – bo przecież ten papież jest naszym przełożonym. To w jego imieniu wydajemy dyplomy, to on w imieniu Stolicy Apostolskiej zatwierdza nasze najważniejsze decyzje. Ten związek Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie z papieżem jest niezwykły. Bardzo się cieszymy z tego, że to jest właśnie Leon IV. Kardynał Robert Prevost to człowiek niezwykle dobrze wykształcony, doktor prawa kanonicznego, ale równocześnie wytrawny duszpasterz. Jako augustianin, nie tylko był przełożonym i nie tylko posługiwał w parafiach, ale przecież wiemy dobrze, że był także misjonarzem w Peru. Cieszymy się ogromnie również z tego, że w swoich pierwszych słowach, które do nas skierował, mówi o pokoju.”

W podobnym tonie rektor UPJPII napisał list do Ojca Świętego Leona XIV, w którym wyraża radość z jego wyboru na Stolicę Piotrową, widząc w tym wydarzeniu znak Bożej Opatrzności. Zapewnia papieża o duchowej jedności całej wspólnoty uczelni, gotowości do współpracy oraz wierności misji Kościoła.

Podkreśla historyczne związki uczelni ze Stolicą Apostolską i deklaruje zaangażowanie w budowanie pokoju, dialogu i głoszenie Ewangelii.

Prośba o błogosławieństwo

„Pierwsze słowa Ojca Świętego niech pokój będzie z wami wszystkimi, jako powtórzenie przesłania naszego Zmartwychwstałego Pana, są także zapowiedzią pragnienia Chrystusowego pokoju dla nas i całego świata – napisał rektor UPJPII w liście do Ojca Świętego – Zapewnienie o tym, że Bóg nas kocha i zło nas nie przemoże oraz że wszyscy jesteśmy w ręku Boga, odsuwa niepokój i daje nam pewność zjednoczenia w naszej wspólnocie Kościoła z nowym Papieżem.”

Następnie Rektor prosi o papieskie błogosławieństwo dla uniwersytetu jednocześnie zapewniając o pamięci w modlitwie w intencji Ojca Świętego i rozpoczynającego się pontyfikatu, który – jak ogłosił Watykan – oficjalnie i uroczyście zainaugurowany zostanie 18 maja br.

Gotowość do współpracy

Kończąc list do papieża Leona XIV rektor UPJPII napisał: „Teraz cała wspólnota Uniwersytetu Papieskiego deklaruje gotowość do współpracy z Waszą Świątobliwością, wierna swojej misji wyrażonej w słowach Chrystusa: ‘Idźcie i nauczajcie’ (Mt 28,19).

Warto wspomnieć o poprzedzającej to historyczne wydarzenie Mszy św. w katedrze na Wawelu w ramach nowenny przed przypadającym właśnie 8 maja wspomnieniem liturgicznym św. Stanisława biskupa i męczennika, patrona Krakowa i Polski, walczącego o wiarę aż do ofiary z życia. Rektor UPJPII w wygłaszanym w trakcie tej Eucharystii kazaniu przywołał Tryptyk Rzymski napisany przez Jana Pawła II w 2003 roku: „Ty który wszystko przenikasz – wskaż! On wskaże … Bo to Bóg wybiera pasterza dla Kościoła, tak jak kiedyś wybrał dla nas Stanisława ze Szczepanowa, a dla Kościoła Powszechnego Karola Wojtyłę. Tak i teraz wskaże dla nas pasterza na dzisiejsze czasy” – mówił w homilii ks. prof. Robert Tyrała. W czasie trwania tej Mszy św. dokonano wyboru papieża w Watykanie. Chwilę później, o godz. 20.00, nad katedrą i Krakowem rozległ się dźwięk dzwonu Zygmunt, który obwieszcza najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie.”