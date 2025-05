Indyjski kardynał wzywa do trwałego pokoju w Kaszmirze

Kardynał Oswald Gracias, arcybiskup senior Bombaju, wzywa Indie i Pakistan do wypracowania trwałego porozumienia pokojowego w sprawie spornego regionu Kaszmiru. Jego apel zbiega się z niedawnym zawieszeniem broni i poparciem Papieża Leona XIV dla inicjatyw pokojowych.

Karol Darmoros

Apel w duchu pojednania

Po czterech dniach ostrych walk, które nastąpiły po zamachu terrorystycznym z 22 kwietnia w Kaszmirze, 10 maja Indie i Pakistan ogłosiły zawieszenie broni. Dzień później Papież Leon XIV wyraził nadzieję na trwałe porozumienie między obu krajami. W jego ślady poszedł kardynał Oswald Gracias, który na łamach agencji Fides powiedział jasno: „Nadszedł czas pokoju”.

„Nasz apel o pokój w Kaszmirze płynie z głębi serca. Mamy nadzieję na pełne i definitywne porozumienie, które będzie miało znaczenie nie tylko dla Indii i Pakistanu, ale także dla pokoju na świecie” - podkreślił hierarcha.

Wezwanie do braterstwa

Indyjski duchowny zwrócił uwagę na wspólne dziedzictwo kulturowe obu narodów. „Jesteśmy braćmi - mamy tę samą kulturę, tradycje, sposób myślenia i odczuwania. To tym bardziej powinno skłonić nas do dialogu i rozwiązania kwestii Kaszmiru, która przynosi cierpienie od czasów uzyskania niepodległości” – mówił kard. Gracias

Spór o Kaszmir, jak przypomniał hierarcha, to „starożytny konflikt terytorialny, który przyniósł wojny, żałobę i cierpienie”. Wskazał również na niebezpieczeństwo eskalacji konfliktu między dwoma państwami posiadającymi broń jądrową.

Apel do społeczności międzynarodowej

Kardynał Gracias zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o zaangażowanie w mediację oraz zorganizowanie pilnej i neutralnej inicjatywy dyplomatycznej. „Obowiązkiem liderów dzisiaj jest porzucenie nacjonalizmów religijnych i promowanie pokoju w duchu realizmu. To nasza nadzieja” – dodał.

Blisko 80 lat sporu

Konflikt o Kaszmir trwa od 1947 roku, kiedy to po podziale brytyjskich Indii region ten stał się przedmiotem sporu między nowo powstałymi państwami: Indiami i Pakistanem. Obie strony roszczą sobie prawo do całego terytorium, lecz w rzeczywistości kontrolują jedynie jego część. Spór doprowadził do trzech wojen oraz wielu napięć i starć zbrojnych, a Kaszmir pozostaje jednym z najbardziej zmilitaryzowanych regionów świata.