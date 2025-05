Habemus Papam! Leon XIV nowym Biskupem Rzymu

Kardynałowie zgromadzeni w Kaplicy Sykstyńskiej 8 maja 2025 roku wybrali 267. papieża. Został nim kard. Robert Prevost, który przyjął imię Leon XIV.

– W imieniu naszej społeczności składam serdeczne gratulacje Waszej Świątobliwości zanosząc modlitwy do Dobrego Boga, aby Twój – Ojcze Święty- pontyfikat był czasem pokoju, o który prosiłeś podczas swojego pierwszego Błogosławieństwa Urbi et Orbi – wskazał w depeszy gratulacyjnej ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW.

Papież Leon XIV pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jest augustianinem. Święcenia prezbiteratu przyjął w Rzymie w 1982 roku, następnie podjął szereg działań duszpasterskich i organizacyjnych, pracował również misyjnie. W 2014 roku został mianowany przez papieża Franciszka administratorem apostolskim peruwiańskiej diecezji Chiclayo. Jako swoje zawołanie biskupie przyjął słowa św. Augustyna z Objaśnień do Psalmu 127, podkreślając, że „chociaż my chrześcijanie jesteśmy liczni, w Chrystusie stanowimy jedno”. W 2023 roku kreowany kardynałem najpierw w stopniu diakona z kościołem tytularnym św. Moniki, a od 6 lutego 2025 roku włączony został do grona kardynałów biskupów z diecezją Albano.

W depeszy gratulacyjnej skierowanej na ręce nowo wybranego papieża rektor UKSW podkreślił rolę papiestwa w kształtowaniu światowego pokoju, wskazując, za pierwszymi słowami nowego Biskupa Rzymu, że pokój jest możliwy tylko w duchu Chrystusa, który jest jego prawdziwym dawcą. Ks. prof. Ryszard Czekalski zapewnił o wsparciu katolickiego świata intelektualnego w sprawowaniu posługi piotrowej i zaprosił do odwiedzenia naszego Uniwersytetu.

– Jesteśmy w Bożych rękach. Przed konklawe pojawia się zawsze wiele spekulacji, domysłów. Różni eksperci i specjaliści podkreślali, że konklawe będzie długie, bo kardynałowie się nie znają. Jestem przekonany, że papieża wybiera Duch Święty, a tegoroczne konklawe jeszcze bardziej mnie w tym przekonaniu umacnia. Nieznany, niezbyt często wymieniany w gronie papabili kard. Robert Prevost zostaje kolejnym Biskupem Rzymu, Namiestnikiem Chrystusa. Wydaje się, że to skromny i głęboko wierzący człowiek. Mam nadzieję, że prawdziwy pokój, o którym Ojciec Święty od początku pontyfikatu mówi, że stanie się udziałem wszystkich narodów. Bardzo tego potrzebujemy – podkreśla ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW.

Poprzedni papież, który przyjął imię Leon XIII, jest zapamiętany w Kościele katolickim jako pierwszy nowoczesny papież dążący do dialogu ze światem. Ustanowił uroczystość Świętej Rodziny obchodzoną przez katolików w oktawie Świąt Bożego Narodzenia. Zachęcał do jedności Kościoła wzywając kościoły odłączone do jedności ze stolicą św. Piotra. Był bardzo otwarty na sprawy nauki i kwestie badawcze otwierając dla wszystkich naukowców, niezależnie od wyznania, Tajne Archiwa Watykańskie. Leon XIII przeszedł do historii jako autor encykliki społecznej Kościoła Rerum novarum, w której zawarł poglądy opowiadające się za uczciwą pracą oraz prawami robotników.

– Nie będziemy oceniać pontyfikatu, który dopiero się rozpoczął. Jestem pewien, że Ojciec Święty potrzebuje teraz naszej modlitwy. Poruszające było Jego wzruszenie, ale i pewność przekazu. Dziś Leon XIV powiedział na nowo światu – będę wam głosił Chrystusa Zmartwychwstałego, Pana pokoju. O ten pokój, także dla Ojca Świętego prosimy i obiecujemy, w imieniu całej społeczności UKSW – wsparcie we wszystkich aspektach działalności, w które potrzebny będzie nasz intelektualny wkład. Mamy potencjał, żeby wspierać Ojca Świętego i Stolicę Apostolską w realizacji różnych aspektów działalności intelektualnej, edukacyjnej i społecznej. Taka jest rola Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – podsumowuje wybór Leona XIV rektor UKSW.

Depesza gratulacyjna ks. prof. Ryszarda Czekalskiego, rektora UKSW.

