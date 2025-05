Gaza: krwawy atak Izraela, USA zapowiadają rozejm

Minionej nocy Izrael przeprowadził kolejny nalot na Strefę Gazy. W ataku na szkołę w dzielnicy Al-Daraj w mieście Gaza, zginęło co najmniej 36 osób, a ponad 60 zostało rannych. Tymczasem w najbliższych dniach USA planują ogłosić zawieszenie broni w Strefie Gazy. Kolejny apel o działanie na rzecz pokoju wystosował też Papież Leon XIV.

Karol Darmoros

Nocny nalot

Według palestyńskich służb w zbombardowanym budynku szkoły w Gazie zginęło wiele kobiet i dzieci. Część z nich to ofiary pożaru, który wybuchł po uderzeniu w namioty na dziedzińcu placówki. W piątek, w ataku w Chan Junus zginęli dwaj pracownicy Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz dziewięcioro dzieci palestyńskiej lekarki Alii al-Nadżar.

Izraelskie władze zapowiedziały, że mimo presji międzynarodowej i doniesień o nadchodzącym rozejmie, wojsko będzie kontynuować działania „aż do osiągnięcia pełnych celów operacji”, które obejmują likwidację tuneli wykorzystywanych przez Hamas oraz zniszczenie pozostałych baz terrorystów. Izraelskie wojsko ogłosiło, że w ramach nowej ofensyw przeciwko Hamasowi chce zająć 75 procent terytorium Strefy Gazy.

Ruch USA

Tymczasem prezydent USA Donald Trump planuje ogłosić w najbliższych dniach zawieszenie broni w Strefie Gazy. Według źródeł Sky News Arabia, ogłoszenie rozejmu będzie częścią szerszego porozumienia, obejmującego również uwolnienie izraelskich zakładników. Hamas przetrzymuje nadal blisko 60 osób, jednak jedynie 23 osoby z tej grupy nadal żyją.

Apel Papieża

W minioną środę, podczas pierwszej audiencji generalnej na placu Świętego Piotra, Papież Leon XIV nawoływał do zakończenia „rozdzierającego serca” cierpienia mieszkańców Strefy Gazy. Ojciec Święty wezwał ponadto do dostarczenia pomocy humanitarnej potrzebującym. „Wzywamy do odwagi i wytrwałości wszystkich zaangażowanych w dialog i szczere poszukiwanie pokoju” – powtórzył Leon XIV po niedzielnej modlitwie Regina Caeli.