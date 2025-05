Europejska walka o prawo do życia

Międzynarodowa koalicja pro-life zwiera szeregi w działaniu na rzecz ochrony ludzkiego życia. „Życie ludzkie zaczyna się od poczęcia. To fakt naukowy, medyczny i niepodważalny” – podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim-Vatican News Krzysztof Zuba, członek zarządu Europejskiej Federacji ONE OF US. W minioną sobotę koalicja, zrzeszająca kilkadziesiąt organizacji pro-life z całej Europy, opracowała w Rzymie strategię na rzecz obrony życia.

Karol Darmoros

Międzynarodowy ruch

„Wspólnie pracowaliśmy nad strategią na rzecz obrony życia, nakierowaną na budowanie pozytywnych wartości, działania pro-life” – mówi Krzysztof Zuba. Jednym z kluczowych elementów jest organizacja marszów dla życia i rodziny w całej Europie. „Marsze to coś, co jednoczy i pokazuje, że Europa w dużej mierze jest za życiem i dobrze, by ten głos był jak najbardziej donośny, by uświadomić decydentom, że prawo do życia przysługuje każdemu, również temu najmniejszemu dziecku” – zauważa działacz pro-life.

Marsze dla życia – wspólne świadectwo

Wraz z rodziną Krzysztof Zuba wziął udział w rzymskim Marszu dla Życia. „Jesteśmy pod wrażeniem, jak wielu Włochów zdecydowało się przybyć i wspólnie afirmować wartości, jakimi są życie, rodzina. To fantastyczne doświadczenie, że całe rodziny wspólnie zdecydowały się spędzić czas i przypomnieć też innym przybywającym do stolicy Włoch o wartości życia ludzkiego” – relacjonuje nasz rozmówca. Pod koniec kwietnia Narodowy Marsz dla Życia miał miejsce w Warszawie. „To, co nas jednoczy, to wielka odpowiedzialność za życie od poczęcia do naturalnej śmierci i prawo do godności człowieka na każdym etapie życia” – zaznacza Krzysztof Zuba.

Modlitwa, pomoc i edukacja

Federacja ONE OF US gromadzi kilkadziesiąt organizacji z różnych krajów, które łączy wspólna misja. „Pierwszy element to modlitwa. Drugi – pomaganie na każdym etapie życia. Trzeci etap – edukowanie siebie, żebyśmy wiedzieli, kiedy zaczyna się życie, jak się rozwija, ale też edukowanie innych” – wylicza Zuba. Jak podkreśla, to również bardzo istotna codzienna działalność organizacji pro-life, wspierających samotne matki i chore dzieci, nie tylko poprzez pomoc finansową, ale przede wszystkim bliskość. „Najważniejsza myśl – towarzyszyć tym osobom, które zmagają się z trudnościami, żeby być z nimi blisko, by być ich oparciem” – mówi członek zarządu Federacji ONE OF US.

Uniwersalna wartość życia

Organizacje zrzeszone w ONE OF US jednoczy uniwersalna wartość życia. „Nie mówimy tu o inicjatywie stricte związanej z Kościołem, z wiarą, mówimy o wielkiej wartości, jaką jest życie ludzkie” – zauważa Krzysztof Zuba. Podczas spotkania w Rzymie liderzy Federacji ONE OF US dyskutowali nie tylko o regulacjach prawnych chroniących życie na poziomie krajowym. Wskazywano również na zagrożenia płynące z propozycji europejskich, które mogą osłabić prawną ochronę życia.