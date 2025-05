Episkopat podtrzymuje sprzeciw wobec ograniczania nauczania religii w szkołach

Członkowie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podtrzymali sprzeciw wobec działań i wypowiedzi płynących z Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie do ograniczeń i utrudnień w nauczaniu religii w szkołach.

Vatican News

Czekając wyrok Trybunału Konstytucyjnego

W komunikacie opublikowanym po posiedzeniu Komisji 28 maja poinformowano, że Komisja z aprobatą przyjęła wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2025 roku, który orzekł, że przepisy wyłączające ocenę z religii ze średniej ocen są niezgodne z Konstytucją.

Jednocześnie Komisja oczekuje na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny wniosku złożonego przez Konferencję Episkopatu Polski w związku z wprowadzonymi zmianami redukcji wymiaru godzin lekcji religii i ich umieszczania w planie bezpośrednio przed i po obowiązkowych zajęciach.

Komisja sprzeciwia się ograniczaniu i utrudnianiu nauczania religii w szkołach.

Co z podstawą programową

Komisja wydała także komunikat w sprawie realizacji podstawy programowej i programu nauczania religii w roku szkolnym 2025/2026. „W związku z bezprawnym ograniczeniem przez Rząd RP godzin lekcji religii w szkole z dwóch do jednej w tygodniu jesteśmy zmuszeni do wskazania ogólnych wytycznych, określających sposób korzystania z obowiązujących dokumentów programowych nauczania religii w szkole (podstawy programowej i programu nauczania religii rzymskokatolickiej oraz podręczników do religii) w sytuacji realizacji lekcji religii w wymiarze jednej godziny tygodniowo” – napisano w komunikacie.

Podjęto także refleksję nad formą i treścią odnośnie do katechezy sakramentalnej i katechumenalnej w parafiach. Zapowiedziano, że będzie to temat kolejnych spotkań.

Wsparcie dla katechetów i nauczycieli

Przewodniczący Komisji bp Wojciech Osial, wraz z uczestnikami, zapewnili o solidarności i wsparciu dla wszystkich katechetów i nauczycieli religii. Wszyscy uczestnicy spotkania poparli także wszelkie działania promujące troskę o katolickie wychowanie nowych pokoleń. W łączności z decyzją Konferencji Episkopatu Polski wspierają także zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącej obowiązkowego wyboru lekcji religii lub etyki.