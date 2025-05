Episkopat Francji przed głosowaniem ws. eutanazji: nie milczcie, chorzy pod presją

Nie milczcie! Zwrócicie się swoich parlamentarzystów – apelują francuscy biskupi, mobilizując wiernych do sprzeciwu wobec legalizacji eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Parlament ma podjąć decyzję w tej sprawie 27 maja.

Krzysztof Bronk – Watykan

To przełom w podejściu do chorych i starszych

Biskupi przypominają, że forsowana przez prezydenta Macrona ustawa to jedno z najbardziej liberalnych rozwiązań na świecie. Kompletnie zmienia podejście społeczeństwa w kwestii solidarności względem osób chorych i starszych. Francja staje wobec zagrożenia eugeniką społeczną. Nowe rozporządzenia „mogą wywrzeć cichą, lecz realną presję na osoby starsze, chore lub niepełnosprawne. Samo istnienie takiej możliwości może wywołać u pacjentów toksyczne poczucie winy, poczucie, że są ciężarem” – czytamy w dokumencie episkopatu.

Chory wobec realnej presji: jesteś ciężarem, odejdź!

„Jak osoba bez rodziny, bez wsparcia bliskich, może oprzeć się presji, jaką wywiera pokusa, by powiedzieć sobie: jestem ciężarem, kosztuję, a zatem odejdę?” – pyta przewodniczący francuskich biskupów. Podkreśla on, że w obliczu takiego zagrożenia społeczeństwo musi wysłać do ludzi, którzy znajdują się w takim położeniu, jasny sygnał, musi im powiedzieć: jesteś ważny, liczysz się dla nas, jesteśmy gotowi ci pomóc – dodał abp Eric de Moulins-Beaufort.

Opieka paliatywna to pomoc do końca

Biskupi apelują do wierzących, by jasno potwierdzili swoje przekonanie o godności każdego człowieka. Podkreślają, że opieka paliatywna, zdolna łagodzić silny ból i zapewnić choremu wsparcie, jest prawdziwą pomocą do samego końca.

Piszcie do parlamentarzystów!

Korzystając z danych Zgromadzenia Narodowego, Episkopat udostępnił adresy parlamentarzystów, prosząc, aby nawiązali z nimi kontakt przed głosowaniem w sprawie eutanazji. Biskupi proponują też wzór wiadomości, którą można do nich wysłać, by wyrazić swój sprzeciw wobec „poważnego naruszenia zasad etycznych”, głębokiej zmiany modelu solidarności społecznej i ingerencji w misję personelu medycznego, „który zgodnie z przysięgą Hipokratesa, nigdy nie może celowo zadawać śmierci”.

Informować, by wyjść z atmosfery strachu

Odnosząc się do możliwości ewentualnego referendum w sprawie eutanazji, biskupi podkreślają, że musiałby ono zostać poprzedzone prawdziwą kampanią informacyjną, aby osłabić atmosferę strachu, którą niektórzy podsycają.