Papież Leon XIV podczas Mszy św. inaugurującej jego pontyfikat (@Vatican Media)

Eksperci trzech uczelni katolickich w debacie: Nowy Pontyfikat Leona XIV

Debata „Kościół dziś, Kościół jutra – Nowy Pontyfikat” to inicjatywa rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, do której zaprosił dwie inne uczelnie katolickie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

„Wspólnie z rektorami ks. prof. Robertem Tyrałą oraz ks. prof. Sławomirem Stasiakiem, a także ekspertami z każdej z trzech uczelni, będziemy rozmawiać o roli Kościoła we współczesnym świecie, wyzwaniach, które stoją przed papieżem Leonem XIV oraz spuściźnie pozostawionej przez ojca św. Franciszka" - zapowiada ks. prof. Mirosław Kalinowski. W naszej debacie udział wezmą wybitni teologowie: ks. dr hab. Damian Wąsek prof. UPJP2 z Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu, ks. dr hab. Marek Gilski prof. UPJP2 z Instytutu Teologii Dogmatycznej, Patrystycznej i Historii Kościoła, ks. dr. Michał Mraczka z Instytutu Historii Kościoła i Teologii Pastoralnej PWT, ks. prof. Przemysław Kantyka dziekan Wydziału Teologii KUL oraz ks. dr hab. Sławomir Pawłowski z Instytutu Ekumenicznego KUL. O terminie debaty poinformujemy w najbliższym czasie.