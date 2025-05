„Carlo Acutis. Plan na życie” - zbliża się premiera filmu

To film, na który każdy rodzic powinien przyprowadzić swoje dorastające dzieci – mówi o produkcji „Carlo Acutis. Plan na życie” ks. Sławomir Kostrzewa, duszpasterz i rekolekcjonista. Jak dodaje, film „opowiada też o współczesnej młodzieży i ludziach zagubionych w cyfrowym świecie smartfonowych iluzji".

Vatican News

Amerykańską produkcję można oglądać w kinach podczas pokazów przedpremierowych i seansów dla grup już od 23 maja. Oficjalna premiera kinowa odbędzie się 6 czerwca w całym kraju. Film już dziś zdobywa pozytywne opinie publicystów i duchownych.

Podróż nastolatków z USA do Włoch

Film opowiada o grupie amerykańskich licealistów, którzy wyruszają do Włoch, by odwiedzić grób Carla. Na dwa tygodnie muszą zostawić telefony w domu. Ta przygoda staje się doświadczeniem, które zmienia ich sposób myślenia i spojrzenia na życie.

W filmie występują rodzice Carla, jego przyjaciele oraz ci, którzy doświadczyli duchowej przemiany dzięki jego świadectwu. Głos zabierają również znane postacie Kościoła katolickiego i eksperci od nowych technologii, proponując młodym – za Carlo Acutisem – konkretny model życia w świecie cyfrowym: świadomy, wolny i pełen wartości.

Plan na życie - także każdego z nas

Produkcję rekomenduje również redaktor naczelny magazynu „Któż jak Bóg”, ks. Mateusz Szerszeń: „To, co szczególnie porusza w tym filmie, to relacja Carla z jego rodziną. Choć jego rodzice nie byli szczególnie religijni, ich syn – swoją wiarą i pobożnością – pociągnął ich ku Kościołowi. Niezwykle wzruszająca jest też postać jego polskiej niani, Beaty, która wprowadzała go w tajemnice wiary i zabierała na Eucharystię, zasiewając w nim pierwsze ziarna miłości do Boga" - zaznacza ks. Szerszeń.

Jak wskazuje ks. Mateusz Szerszeń „Tytułowy «plan na życie» to nie tylko plan Carla – to propozycja dla każdego z nas. Carlo nie szukał nieśmiertelności na ziemi, wierzył w życie wieczne. Gdy trafił do szpitala i wiedział, że umiera, powiedział swojej mamie: «Cierpię, bo nie chcę iść do czyśćca. Chcę iść od razu do nieba». Ta prosta, dziecięca, a zarazem heroiczna wiara jest przesłaniem, które film niesie światu”.

Jak mogę w swojej codzienności odpowiedzieć na Boże wezwanie? To przede wszystkim zaproszenie do osobistego przemyślenia własnego „planu na życie” w świetle wiary - do takich refleksji nowy film zainspirował dziennikarza i publicystę Grzegorza Kasjaniuka.

Kanonizacja zapowiedziana przez papieża Franciszka

Film wpisuje się w przygotowania do kanonizacji Carlo Acutisa, ogłoszonej przez papieża Franciszka, która miała odbyć się 27 kwietnia 2025 r., ale w związku ze śmiercią Ojca Świętego została przeniesiona. To właśnie on wskazał błogosławionego Carlo jako wzór do naśladowania dla młodych ludzi. W adhortacji apostolskiej „Christus vivit” (25 marca 2019) papież napisał: „To prawda, że świat cyfrowy może narazić cię na niebezpieczeństwo zamknięcia się w sobie, izolacji lub pustej przyjemności. Ale nie zapominaj, że są ludzie młodzi, którzy także w tych dziedzinach są kreatywni, a czasami genialni. Tak jak np. młody czcigodny Carlos Acutis”.

„Influencer Boga”

Carlo Acutis – Włoch urodzony w 1991 roku w Anglii – był niezwykle uzdolnionym nastolatkiem, który pasjonował się programowaniem komputerowym i wykorzystywał swoje umiejętności do szerzenia wiary katolickiej. Stworzył stronę internetową poświęconą cudom eucharystycznym, którą odwiedziły setki tysięcy osób. Zmarł w wieku zaledwie 15 lat na białaczkę w 2006 roku. Mimo tak krótkiego życia zyskał miano „influencera Boga”. Jego silna wiara w realną obecność Jezusa w Eucharystii przyczyniła się do jego beatyfikacji w 2020 roku. Teraz Carlo Acutis ma szansę zostać pierwszym świętym z pokolenia millenialsów.

„Carlo Acutis. Plan na życie” to drugi film o niezwykłym nastolatku, dystrybuowany przez Rafael Film. „Pierwszy – Niebo nie może czekać. Historia Carla Acutisa" – dostępny jest online na platformie RafaelKino.