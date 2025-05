Świat

Apel o pokój w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu

We wspólnym oświadczeniu trzej zwierzchnicy wyznań chrześcijańskich: katolickiego, prawosławnego i protestanckiego we Francji wzywają do „prawdziwego i trwałego pokoju” oraz do poszanowania prawa humanitarnego w Izraelu, Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu, podczas gdy ofensywa Sił Obronnych Izraela w Strefie Gazy trwa już od ponad półtora roku.

Vatican News Wspólna deklaracja Liczba rannych i zabitych w Strefie Gazy od czasu izraelskiej odpowiedzi na atak terrorystyczny z 7 października 2023 r. rośnie z dnia na dzień. Od ponad półtora roku ludność Strefy Gazy jest poddawana uderzeniom i atakom, podczas gdy terroryści Hamasu nadal ukrywają się wśród ludności cywilnej. W obliczu tej wojny, trzej przywódcy wyznań chrześcijańskich we Francji podnieśli głos, aby wezwać do pokoju „w Izraelu, Gazie i na Zachodnim Brzegu”. Metropolita Dimitrios, przewodniczący Zgromadzenia Biskupów Prawosławnych Francji, pastor Christian Krieger, przewodniczący Francuskiej Federacji Protestanckiej oraz abp Éric de Moulins-Beaufort, przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji, podpisali w poniedziałek 26 maja wspólną deklarację w tej sprawie. Uwolnienie zakładników Zwracając się do obu stron konfliktu, wezwali do uwolnienia zakładników i zwrotu ciał zmarłych, aby ich rodziny „mogły ich godnie pochować”. 58 zakładników jest nadal przetrzymywanych w Strefie Gazy, z czego 34 zostało uznanych za zmarłych przez izraelską armię. Aby ich uwolnić, Izrael wywiera maksymalną presję na Strefę Gazy. W poniedziałek, co najmniej 33 osoby zginęły, a dziesiątki innych zostało rannych, gdy Izrael zbombardował szkołę w mieście Gaza, według Obrony Cywilnej Strefy Gazy. Izraelska armia potwierdziła obecność „czołowych terrorystów” na „obszarze, który wcześniej był używany jako szkoła”. Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy, zarządzane przez Hamas, odnotowało od 7 października 2023 r. 53 939 zabitych i 122 797 rannych. Poszanowanie prawa humanitarnego Zdając sobie sprawę z dramatycznych konsekwencji tych ataków dla milionów mieszkańców Strefy Gazy, członkowie Rady Kościołów Chrześcijańskich we Francji „powtarzają wołanie wszystkich, zarówno dzieci, jak i dorosłych, którzy cierpią głód, którym brakuje schronienia i bezpieczeństwa, którzy domagają się, aby dzieci i młodzież mogły uczyć się w pokoju”. Zwracając się w szczególności do światowych przywódców, zwierzchnicy wyznań prawosławnego, protestanckiego i katolickiego we Francji wezwali ich do „działania na rzecz prawdziwego i trwałego pokoju”, nalegając na poszanowanie prawa humanitarnego, „niezbędnego elementu dzisiejszej sprawiedliwości”. „Państwo rozwija się poprzez jego poszanowanie”, powiedzieli, krótko po spotkaniu dyplomatycznym, które odbyło się w Madrycie w niedzielę, 25 maja z udziałem około dwudziestu krajów europejskich i arabskich oraz organizacji międzynarodowych, aby położyć kres „bezsensownej i nieludzkiej wojnie”, według gospodarza, hiszpańskiego ministra spraw zagranicznych José Manuela Albaresa. Na koniec trzej chrześcijańscy przywódcy zakończyli swoje przesłanie, modląc się, by „Bóg wzbudził odważnych i trzeźwo myślących budowniczych pokoju”. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.