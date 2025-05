Audiencja dla COMECE (2023 r.) (Vatican Media)

Abp Hérouard: papież odgrywa szczególną rolę w Europie, powinien ją rozumieć

Choć misja papieża jest uniwersalna, to jednak pełni on również szczególną rolę w Europie, ponieważ tu rezyduje, jest biskupem Rzymu. Oznacza to, że powinien rozumieć nasz kontynent i umieć pokierować sprawami, które są dziś ważne dla Europy – uważa wiceprzewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE. Zapewnia, że Europejczycy z radością przyjmą każdego papieża, którego z pomocą Ducha Świętego wybiorą kardynałowie, niezależnie od jego pochodzenia.

Krzysztof Bronk i Alexandra Sirgant - Watykan Franciszek chciał obudzić Europę Abp Antoine Hérouard zauważa, że Franciszek, choć nie był Europejczykiem, chciał obudzić Europę, wskazywał na jej pierwotne wartości i dynamizm, podkreślał, że wielu ojców integracji europejskiej było chrześcijanami. Argentyński papież potrafił też w mocnych słowach przypomnieć Europie o jej problemach demograficznych, nazywając ją babcią, szanowną i zamożną, ale bezpłodną. Wyzwania dla nowego papieża: pokój i wojna Zapytany o europejskie wyzwania, którym będzie musiał stawić czoło nowy papież, wiceszef COMECE wskazał przede wszystkim na kwestię pokoju i wojny, bezpieczeństwa, które nie może się już opierać tylko na Stanach Zjednoczonych. „Widzimy, że sytuacja zmienia się bardzo szybko i że bez wątpienia kraje europejskie będą musiały pomyśleć o swoim własnym bezpieczeństwie i zaangażować się w działania na rzecz ponownego zbrojenia" – mówi abp Hérouard. Zbrojenia to dla Kościoła poważny dylemat Przyznał, że dla Kościoła jest to poważny dylemat, ponieważ zasadniczo wzywa on raczej do pokoju, a nie do przeznaczania ogromnych sum na zbrojenia. Lecz jeśli Europa nie będzie miała odpowiednich środków, to nie obroni swoich wartości i nie będzie w stanie ich promować – zauważył metropolita Dijon. Trzeba przypomnieć Jana Pawła II Wiceprzewodniczący COMECE wskazuje, że w tym kontekście trzeba przypomnieć słowa Jana Pawła II, który podkreślał, że nie ma pokoju bez sprawiedliwości, bez poszanowania prawa. Jak zauważa francuski arcybiskup, zadaniem nowego papieża będzie potwierdzenie i umocnienie fundamentów, na których Europa będzie mogła budować swą przyszłość, bez podejmowania pochopnych decyzji, które ostatecznie nie umocnią pokoju ani demokracji.

