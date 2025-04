Życie Jana Pawła II „pielgrzymką ciągłych odkryć”

Pasażerowie Kraków Airport w Balicach mogą od 31 marca oglądać wystawę „Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć” przygotowaną z okazji 20. rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. Na szesnastu planszach opowiedziano historię życia Ojca Świętego w kontekście zmieniającej się przyrody i pór roku. Obrazy nawiązują do metafory ludzkiego życia – jego kruchości i jednocześnie ciągłego odradzania się. Słowa Jana Pawła II towarzyszące tej ekspozycji prowadzą do refleksji o pielgrzymce każdego człowieka.

Przemysław Radzyński

30 razy wokół równika

„Kraków ma wyjątkowe lotnisko, które ma wyjątkowego patrona. Dla nas osoba patrona lotniska to też ogromne zobowiązanie – zobowiązanie pamięci o tym co było, gdyż wielu z nas pamięta ten czas, kiedy Ojciec Święty był tutaj z nami (…), skąd pielgrzymki się rozpoczynały albo gdzie się kończyły. Mamy przed oczami tę ostatnią podróż, kiedy Ojciec Święty po raz ostatni zobaczył swoją ojczyznę” – mówił prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice Łukasz Strutyński w czasie otwarcia wystawy.

Wystawa o św. Janie Pawle II na lotnisku Kraków Airport (Ufficio stampa dell'Arcidiocesi di Cracovia)

Z wyliczeń pracowników lotniska wynika, że Jan Paweł II przeleciał 1300000 km, czyli mniej więcej tyle co 30-krotne okrążenie równika lub 3-krotny lot na księżyc. Łukasz Strutyński zwrócił uwagę, że papież każdą swoją podróż z pokorą zawierzał Panu Bogu i Matce Bożej. „Zawsze tym wydarzeniom, tej obecności Ojca Świętego towarzyszyło niesienie dobra, pokoju, pewnego ważnego duchowego przesłania, pełna wrażliwość na tych, z którymi się spotykał i to pozostanie jako pewien wyjątkowy znak tego pontyfikatu” – mówił prezes lotniska w Balicach.

Inauguracja wystawy (Ufficio stampa dell'Arcidiocesi di Cracovia)

Pielgrzym współczesnego świata

„Stał się pielgrzymem współczesnego świata oczywiście nie dlatego, żeby kolekcjonować nowe stolice, czy nowe miejsca, które nawiedził, ale żeby wszędzie zanieść przesłanie miłości i dobroci – mówił abp Marek Jędraszewski. – Życzę, by te piękne fotogramy inspirowały innych do życia choćby w jakiejś mierze tak pięknego i tak szlachetnego, jakie w swojej życiowej pielgrzymce pokazał sobą Karol Wojtyła, Jan Paweł II Wielki, święty naszych czasów” – zachęcał metropolita krakowski.

Inauguracja wystawy (Ufficio stampa dell'Arcidiocesi di Cracovia)

Podróż po istnieniu

Wystawa, zorganizowana z okazji 20. rocznicy śmierci Papieża Polaka, ma na celu przypomnienie wartości, które głosił Jan Paweł II, a także ukazanie jego życia jako nieustannej pielgrzymki – zarówno w przestrzeni, jak i w głąb siebie. „Dzięki pięknym obrazom i towarzyszącym im cytatom z Ojca Świętego możecie Państwo wyruszyć w podróż po jednostkowym istnieniu. Nasza wystawa pokazuje jego sens związany z ludzkim przemijaniem i jego duchową drogą ku wieczności. To zarazem spotkanie z przemijaniem i wartościowym przesłaniem św. Jana Pawła II” – słowa wicemarszałek Województwa Małopolskiego Iwony Gibas odczytał dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, Grzegorz Sobol.

Pielgrzymka pełna odkryć

Wystawa na lotnisku w Balicach została przygotowana przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Dyrektor tej małopolskiej instytucji kultury ks. Sebastian Kozyra zaznaczył, że życie papieża było pielgrzymką pełną odkryć, które teraz, 20 lat po jego śmierci, mogą być inspiracją do własnej duchowej drogi każdego z nas. „Dziś, w 20. rocznicę Jego odejścia, stoimy przed wystawą, która przypomina nam, że każdy z nas jest w drodze – w poszukiwaniu sensu, wartości i duchowej głębi” – mówił ks. Kozyra zwracając uwagę, że miejsce wystawy nie jest przypadkowe, ponieważ Kraków Airport jest „przestrzenią podróży, spotkań i pożegnań, miejscem, z którego Jan Paweł II wielokrotnie wyruszał w świat, niosąc nadzieję i duchowe wsparcie”.

Abp Marek Jędraszewski ogląda wystawę na krakowskim lotnisku (Ufficio stampa dell'Arcidiocesi di Cracovia)

Wystawę można oglądać w tak zwanej przewiązce – kładce prowadzącej z terminala do parkingu i pociągu, który kursuje między portem a centrum miasta. Krakowskie lotnisko od 1995 r. nosi imię Jana Pawła II, który był częstym jego pasażerem – to tutaj rozpoczynał lub kończył wiele swoich pielgrzymek do ojczyzny.

Abp Marek Jędraszewski ogląda wystawę na krakowskim lotnisku (Ufficio stampa dell'Arcidiocesi di Cracovia)