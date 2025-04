Zmarł Theodore McCarrick, były kardynał, usunięty ze stanu duchownego za wykorzystywanie

Były arcybiskup Waszyngtonu zmarł 3 kwietnia w wieku 94 lat w Missouri. Był jedną z czołowych postaci Kościoła w Stanach Zjednoczonych. W 2019 r. został usunięty ze stanu duchownego za wykorzystywanie.

Vatican News

Theodore Edgar McCarrick stał na czele archidiecezji waszyngtońskiej w latach 2000-2006, wcześniej był biskupem pomocniczym Nowego Jorku, biskupem Metuchen, a następnie arcybiskupem Newarku.

Już w trakcie trwania jego posługi zarzucano mu molestowanie seminarzystów i młodych kapłanów. Po przyjęciu rezygnacji z posługi pasterskiej w 2006 r. Stolica Apostolska poleciła mu wycofać się z życia publicznego i zakazała pobytu w seminarium. Duchowny nie podporządkowywał się tym zaleceniom.

Sytuacja uległa zmianie, kiedy we wrześniu 2017 r. Stolica Apostolska została poinformowana, że amerykańskiemu purpuratowi zarzuca się również nadużycia względem nastoletniego chłopca. Papież zarządził wówczas w tej sprawie gruntowne dochodzenie.

W 2019 r. McCarrick został wydalony ze stanu duchownego. Uznano go winnym następujących przestępstw: nakłanianie do grzechu podczas spowiedzi, wykroczenia przeciw szóstemu przykazaniu z małoletnimi i dorosłymi przy jednoczesnym nadużywaniu władzy, co uznano za okoliczność obciążającą.