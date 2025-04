Wielka Brytania: Hymn Roku Jubileuszowego inny niż wszystkie

Twórcy brytyjskiego Hymnu Roku Jubileuszowego postawili na lekkość i język zrozumiały dla młodych. Do dzielenia się piosenką zachęca kardynał Vincent Nichols, mówiąc o pielgrzymowaniu „do nadziei”.

Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio Bobola) - Wielka Brytania

Autorami hymnu jest zespół Ooberfuse, który zaprosił do współpracy siostry ze Wspólnoty Maryi Panny w Walsingham. Zachęcając do dzielenia się tym utworem kardynał Nichols mówi, że realizacja „odbiega od innych, została nagrana w uroczym stylu, jest bardzo liryczna i opowiada historię bycia pielgrzymami do nadziei”.

Jak powiedziała z kolei Cherrie Anderson z duetu Ooberfuse: „Ten utwór jest dla każdego, kto przeżywa trudne chwile i przypomina, że ​​zawsze jest nadzieja, bez względu na to, jak ponure wydaje się czasami życie”.

Piosenka jest dostępna do pobrania i strumieniowania za darmo: https://soundcloud.com/ooberfuse/jubilee-hymn-pilgrims-of-hope-uk-version.