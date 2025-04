Wielka Brytania: Cenzura coraz większa, zapadł kolejny wyrok

W Wielkiej Brytanii zapadł kolejny wyrok za niemą obecność w strefie buforowej ośrodka aborcyjnego. 64-letnią kobietę uznano winną nękania klientów kliniki z powodu plakatu z napisem: „Jeśli chcesz, jestem tutaj, aby porozmawiać”.

Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio Bobola) - Wielka Brytania

Emerytowaną lekarkę dr Livię Tossici-Bolt oskarżono o naruszenie nakazu ochrony przestrzeni publicznej wokół ośrodka aborcyjnego. Brytyjskie prawo mówi o zakazie „nękania”, „zastraszania” i „podejmowania aktów aprobaty lub dezaprobaty w odniesieniu do kwestii związanych z usługami aborcyjnymi”.

Kiedy stała pod kliniką ze swoim plakatem kilka osób podeszło do Livii, aby podzielić się problemami, z którymi się borykają. Pomimo ustalenia faktu, że w jej zachowaniu brakło znamion zastraszania lub nękania jakiejkolwiek osoby, sędzia orzekł, że Livia złamała prawo. Pozostając na warunkowym zwolnieniu ma zapłacić 20 000 funtów tzw. kosztów sądowych.

Wyrok w tej sprawie zapadł pod jurysdykcją tego samego sędzi, który w październiku 2024 r. uznał Adama Smitha-Connora za winnego cichej modlitwy przed kliniką aborcyjną.

Obrońcy stref buforowych twierdzą, że mają one zapobiegać nękaniu. Jednak brytyjskie prawo, zanim wprowadzono strefy, określało nękanie jako przestępstwo. W 2023 r. w ustawie o porządku publicznym zapisano utworzenie stref buforowych wokół wszystkich ośrodków aborcyjnych w kraju, zakazując jakiejkolwiek formy „wpływu”.

Tuż po wydaniu wyroku, dr Livia Tossici-Bolt podkreśliła że „wolność słowa w Wielkiej Brytanii jest w stanie kryzysu”, bo „wszystko, co zrobiła, to zaproszenie do rozmowy w miejscu publicznym, co jest podstawowym prawem”. Dodała, że nie zamierza rezygnować z walki o wolność słowa „nie tylko dla własnego dobra, ale dla wszystkich jej współobywateli”.

„Jeśli pozwolimy, aby ten precedens cenzury się utrzymał, prawo do swobodnego wyrażania siebie będzie zagrożone” – powiedziała dr Livia Tossici-Bolt.

Wspierana przez prawników organizacji ADF International rozważa teraz wszystkie opcje prawne. O sprawie poinformowały najważniejsze źródła informacji na świecie, w tym Reuters.