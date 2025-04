Watykanista agencji La Presse: Jan Paweł II był osobowością medialną

Gdy papież z Polski po raz pierwszy ukazał się zebranym na Placu św. Piotra, wszyscy zdali sobie sprawę z tego, że „nowy papież jest nie tylko przywódcą, ale jest przede wszystkim osobowością medialną” – powiedział w rozmowie z Vatican News Antonio Modaffari, watykanista agencji La Presse i autor książki „Jan Paweł II, papież komunikacji. Nowości i zmiany w ciągu 27 lat pontyfikatu”.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Artur Hanula

Pontyfikat polskiego papieża Modaffari z jednej strony odbiera bardzo osobiście. „Dla mnie św. Jan Paweł II był kimś więcej niż papieżem. Jestem przekonany, że jest mi zawsze bliski dzięki sile swojego uśmiechu”. Dodał, że jego matka znała papieża Wojtyłę osobiście, a on sam dorastał w czasach jego pontyfikatu. Z drugiej strony nie ma wątpliwości co do tego, że czas pontyfikatu św. Jana Pawła II to zmiany na świecie. Zdaniem watykanisty, 20 lat po jego śmierci „pamięć o tym niezwykłym świadku wiary oznacza pamięć o wartościach, które powinny kierować Europą w tym złożonym momencie historycznym. Jan Paweł II jest światłem dla naszych czasów”.

Medialny papież

Zmiany wprowadzone przez papieża Wojtyłę miały również znaczące reperkusje w świecie komunikacji i relacji Kościół-media. Czas Jana Pawła II był najbardziej medialnym pontyfikatem w historii, począwszy od wieczoru jego wyboru 16 października 1978 r., poprzez próbę zamachu, aż do ostatnich dni jego życia.

Trzy szczególne momenty „siły medialnej Jana Pawła II”

Antonio Modaffari zwrócił uwagę na trzy wydarzenia z życia papieża Wojtyły, które w szczególny sposób zapisały się w historii mediów. Pierwszym z nich był 13 maja 1981 r. i zamach na życie Ojca Świętego. Walka o życie papieża i jego powrót do zdrowia zelektryzowała media całego świata.

Drugim bardzo medialnym wymiarem tamtego pontyfikatu były liczne podróże apostolskie. „Jan Paweł II był światłem nadziei dla ostatnich i dla wielu ludzi na świecie” - ocenił rozmówca Vatican News. Niezliczone relacje medialne z zagranicznych wyjazdów trwale wpisywały się w ogólnoświatowy przekaz medialny. Wpływały m.in. na ogromne rzesze młodych ludzi z całego świata, które tłumnie podążały za polskim papieżem, zwłaszcza podczas Światowych Dni Młodzieży. Co więcej, przyczyniły się do powstania nowych zwrotów obecnych w mediach, jak np. „papa boys”, na określenie młodych ludzi zafascynowanych osobowością Jana Pawła II.

Trzecim momentem był czas odchodzenia papieża Wojtyły. Dzięki mediom wszyscy zapamiętali bardzo schorowanego papieża, już niemogącego mówić, który błogosławił zebranym na Placu św. Piotra. Miliony ludzi nie mogły uwierzyć, że zbliża się śmierć papieża. „Nikt nigdy nie odważyłby się tego sobie wyobrazić, ponieważ mówimy o papieżu, który walczył z chorobą - podkreślił watykanista. Naprawdę wyglądał jak superman, niezwyciężony człowiek”. Kiedy Jan Paweł II „przeszedł do nieba, byliśmy świadkami prawdziwego wydarzenia medialnego”. Modaffari zaznaczył, że trwało ono aż do pogrzebu papieża, a jego wymownym epizodem było zamknięcie księgi na papieskiej trumnie. Te obrazy obiegły świat; samoczynnie zamykająca się księga była symbolicznym zamknięciem ostatniego rozdziału życia papieża.

Książka o papieżu mediów

„Jan Paweł II papież komunikacji. Nowości i zmiany w ciągu 27 lat pontyfikatu” (wł. Giovanni Paolo II. Il papa della comunicazione. Novità e cambiamenti nei 27 anni di pontificato) w ciekawy sposób przedstawia istotne elementy relacji między Janem Pawłem II a mediami. W publikacji można znaleźć m.in. „rekonstrukcję bardzo niedawnej historii, pełną interesujących wskazówek dla naszego życia dzisiaj i najprawdopodobniej dla życia jutra” - pisze we wstępie prof. Giovanni Gozzini, profesor historii dziennikarstwa na Uniwersytecie w Sienie.