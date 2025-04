W Ziemi Świętej powstał ekumeniczny „think tank”, promujący równość między Izraelczykami i Palestyńczykami

O. David Neuhaus, jezuita żydowskiego pochodzenia i wykształcony biblista, który posługuje w Izraelu i Palestynie jest współtwórcą ekumenicznej inicjatywy, która, jak mówi, „ma na celu dawanie świadectwa chrześcijańskiemu powołaniu w Ziemi Świętej, poprzez aktywne promowanie sprawiedliwego pokoju i równości między Izraelem a Palestyną”.

Roberto Cetera, Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

„Głos z Jerozolimy dla sprawiedliwości” – to nazwa ekumenicznej grupy, powstałej niedawno w Jerozolimie. W gronie jej animatorów i współtwórców jest o. David Neuhaus SJ, znawca sytuacji w Ziemi Świętej, profesor biblistyki w seminarium Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy i były wikariusz patriarchy dla katolików języka hebrajskiego oraz migrantów. W rozmowie z mediami watykańskimi wyjaśnia on, że grupa ta „powstała niemal spontanicznie i składa się głównie z młodych chrześcijan palestyńskich, prowadzonych przez dwóch starszych, bardzo tu kochanych ludzi: emerytowanego biskupa luterańskiego Muniba Younana i emerytowanego patriarchę łacińskiego Michela Sabbaha”.

Ekumeniczny think-tank, wołający o sprawiedliwość

„Stworzyliśmy coś w rodzaju ekumenicznego think tanku — wyjaśnia jezuita — który pragnie dawać świadectwo chrześcijańskiemu powołaniu w Ziemi Świętej, aktywnie promując sprawiedliwy pokój i równość między Izraelem a Palestyną. Jesteśmy głęboko przygnębieni tym, co się dzieje — nieustającą śmiercią i zniszczeniem, które dotykają Gazę i północny Zachodni Brzeg: tyloma zmarłymi i rannymi, tyloma przesiedlonymi i głodującymi. Chcielibyśmy usłyszeć, jak nasze Kościoły wołają jeszcze głośniej przeciwko tym zbrodniom. My będziemy to robić — dla naszego ludu, by obudzić naszych przywódców i społeczność międzynarodową, a przede wszystkim, by być echem rozpaczliwych apeli Papieża Franciszka”.

Przyjąć postawę miłosiernego Samarytanina

Mówiąc o opublikowanym przez grupę dokumencie o wymownym tytule „Z głębokości wołam do Ciebie”, nawiązującym do pierwszych słów Psalmu 130, jezuita wyjaśnił, jego intencję i przesłanie.

„W tym incipicie [Psalmu] zawarte jest już wszystko – mówi – I dodajemy: «przeżywamy czas głębokiego kryzysu, piszemy do was wszystkich, ponieważ wierzymy, że nasza wiara może rozświetlić tak mroczne czasy jak te». To zdanie zaczerpnęliśmy z komentarza pastora Martina Luthera Kinga, obrońcy praw obywatelskich w Stanach Zjednoczonych, do przypowieści o dobrym Samarytaninie. Kapłan i lewita, którzy przeszli obok rannego wędrowca, nie zatrzymali się, by mu pomóc, ponieważ bali się. Pytali siebie: co mi się może stać, jeśli się zatrzymam? Natomiast Samarytanin zapytał: co się stanie z tym człowiekiem, jeśli się nie zatrzymam i pójdę dalej?”.

Przesłanie do Palestyńczków i do tych, którzy milczą

Pytany o to, do kogo adresowany jest ów dokument, o. Neuhaus wyjaśnia, że skierowany jest on do trzech grup odbiorców. „Najpierw do naszych sióstr i braci Palestyńczyków z miejsc, gdzie przemoc szczególnie się nasiliła. Zwracamy się do nich mówiąc: nie przechodzimy obok, nie zapominamy o was, ale jesteśmy z wami solidarni, niesiemy was w naszych modlitwach. Płaczemy razem z wami. I staramy się, by wasz płacz został usłyszany przez świat, który musi zostać wstrząśnięty swoją współwinną bezczynnością.”

Jezuita podkreślił, że dokument jest też skierowany do „tych wszystkich na świecie, którzy milczą”. „Rozumiemy ich lęk; może w sercu mają nadzieję, że ktoś inny zatrzyma się na drodze, by pomóc zamiast nich. Ale nikt się nie zatrzymuje. Niedawno prezydent USA Donald Trump ogłosił, że wkrótce przedstawi wizję stabilnej przyszłości dla naszej ziemi. Obawiamy się, że aneksja palestyńskich terytoriów przez Izrael jest już bliska. Teraz jest czas, by domagać się prawa Palestyńczyków do życia na swojej ziemi, jednocząc się ze wszystkimi, którzy na świecie pragną przyszłości pokoju, równości i sprawiedliwości zarówno dla Palestyńczyków, jak i Izraelczyków. Wreszcie, zwracamy się do wszystkich, którzy sądzą, że wolą Boga jest wymazanie Palestyńczyków z mapy geograficznej i przyłączenie ich ziem do Izraela. Chcemy im powiedzieć, że są w błędzie, ponieważ wszyscy — Izraelczycy i Palestyńczycy — zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, równi w godności i prawach. Nasz Bóg to Bóg miłości, który odrzuca przemoc i kocha bez wyjątku wszystkie swoje dzieci. „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Kpł 19,18; Mt 23,39; Mk 12,31; Łk 10,27; Rz 13,9): Palestyńczycy są dzisiejszymi „bliźnimi”. Wypędzenie Palestyńczyków w tym sensie nie jest zbrodnią; jest świętokradztwem” – mówił.

Aby Światło przeniknęło ciemności

Pytany o to, czy widzi realne możliwości na rychłe zakończenie trwającego konfliktu, o. Neuhaus mówi, że obecnie nie ma ku temu zbyt wielu przesłanek. „Ale jako grupa z przekonaniem głosimy chrześcijańską nadzieję. W przededniu chrześcijańskiej Paschy modlimy się, aby Światło przeniknęło tę ludzkość, która dziś błądzi w ciemnościach”.