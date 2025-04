Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie żegna Papieża Franciszka

W Watykanie przebywają przedstawiciele Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, którzy udali się do Rzymu, by w Bazylice św. Piotra, gdzie wystawiona została trumna z ciałem Franciszka, oddać hołd Ojcu Świętemu.

Marta Mastyło - rzecznik prasowy UPJPII w Krakowie

Do Watykanu udał się przedstawiciel Kolegium Rektorów UPJPII ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, prorektor ds. nauki oraz dr Aleksandra Brzemia-Bonarek z Wydziału Prawa Kanonicznego, którą wraz z mężem Piotrem, pracownikiem naukowym UJ, Papież Franciszek w 2018 roku powołał na członka Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, w której to Dykasterii działają do dziś.

Aleksandra Brzemia-Bonarek podkreśla, że Ojciec Święty Franciszek stworzył tę dykasterię, gdyż zapragnął, żeby wierni świeccy, których jest 80 proc. w Kościele mieli swoją instytucję w kurii rzymskiej. „Myślę, że najważniejsze było ogromne zaufanie do świeckich ze strony Ojca Świętego. Wykorzystywał nasze talenty, nasze możliwości, nasze wykształcenie po to, abyśmy mogli dać coś z siebie innym. Był niezwykle otwarty, spontaniczny, dowcipny, zadawał nawet pytania o nasze stroje czy fryzurę, często żartował, a przy tym z wielką uwagą i sumiennie wsłuchiwał się w nasze wystąpienia – przedstawicieli świeckich z wielu krajów świata” - wskazuje Aleksandra Brzemia-Bonarek.

Rektor UPJPII ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, który w dniu śmierci Papieża wystosował do społeczności akademickiej list, mówi z kolei o wielkiej wdzięczności dla Papieża Franciszka za jego życie, wiarę i miłość do ludzi, szczególnie za wspieranie UPJPII, m.in. poprzez utworzenie Wydziału Nauk o Komunikacji, za przesłane listy z błogosławieństwem dla wspólnoty akademickiej uczelni. Rektor podkreśla, że pamięć o Papieżu i jego nauczanie pozostaną żywe we wspólnocie UPJPII, także poprzez konferencje, jak organizowane corocznie międzynarodowe sympozja „Creatio Continua” bazujące na papieskiej encyklice „Laudato si’”, czy przygotowywana na 7 maja br. konferencja organizowana z PAU – „Rozwijanie świadomości ekologicznej i mass media w 10-lecie ogłoszenia Encykliki poświęconej trosce o wspólny dom «Laudato si'» papieża Franciszka”.

Ks. prof. dr hab. Robert Woźniak, tłumacz Papieża Franciszka w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r., dzieląc się osobistym świadectwem spotkania z Papieżem, podkreśla jego prostotę, głęboką wiarę, kulturę osobistą i niezwykłą wrażliwość na drugiego człowieka. Zaznacza, że Papież był nie tylko duchowym przewodnikiem, ale także wielkim teologiem, który głęboko rozumiał znaczenie refleksji teologicznej w Kościele. Wyraził wdzięczność za jego pontyfikat i pozostawione dziedzictwo. Z kolei dr hab. Katarzyna Drąg, prof. UPJPII z powołanego za pontyfikatu Papieża Franciszka Wydziału Nauk o Komunikacji podkreśla, że choć Papież Franciszek odszedł, jego słowa i dorobek pozostają. Wskazała, że wspólnota Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ma szczególne zadanie, by je pielęgnować, badać i upowszechniać, tak jak czyni to z dziedzictwem poprzednich papieży.

W dniu pogrzebu na stronie internetowej UPJPII został zamieszczony materiał zrealizowany przez telewizję uniwersytecką JP2TV. Swoimi refleksjami, wspomnieniami związanymi z Papieżem Franciszkiem podzielą się władze, pracownicy i studenci UPJPII (https://upjp2.edu.pl/).