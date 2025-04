UNICEF: świat nie może pozwalać na dalsze zabijanie i cierpienia najmłodszych w Gazie

Co najmniej 322 dzieci poniosło śmierć, a 609 zostało rannych po zerwaniu zawieszenia broni i wznowieniu intensywnego ostrzału oraz operacji naziemnych w Strefie Gazy. W ciągu ostatnich dziesięciu dni codziennie ginęła lub odnosiła rany średnio ponad setka najmłodszych.

Vatican News

Po prawie 18 miesiącach wojny zginęło ponad 15 tys. dzieci, ponad 34 tys. zostało rannych, a prawie milion było wielokrotnie ewakuowanych i zostało pozbawionych prawa do podstawowych usług. Większości z nich zapewniono schronienie w prowizorycznych namiotach lub zniszczonych domach. Powyższe dane obejmują także najmłodszych, którzy według doniesień zginęli lub odnieśli poważne rany w wyniku ataku na oddział chirurgiczny szpitala Al-Nasser w południowej Gazie, do którego doszło 23 marca.

Spirala śmiercionośnej przemocy i niedostatku

Wznowienie nieustannych i masowych bombardowań, połączone z całkowitą blokadą dostaw do Strefy Gazy przez ponad trzy tygodnie, wystawiło na ciężką próbę działania humanitarne i naraziło ludność cywilną – a szczególnie milion mieszkających tam dzieci – na ogromne niebezpieczeństwo. „Zawieszenie broni było dla dzieci w Gazie niczym koło ratunkowe, tak rozpaczliwie potrzebne, było nadzieją na poprawę sytuacji” – powiedziała dyrektor generalna UNICEF, Catherine Russell. „Ale dzieci ponownie zostały wrzucone w spiralę śmiercionośnej przemocy i niedostatku. Wszystkie strony muszą przestrzegać swoich zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego, aby chronić dzieci” – wskazała Catherine Russell.

Z powodu niemożności dostarczania pomocy humanitarnej do Strefy Gazy od 2 marca – co stanowi najdłuższy okres blokady wsparcia od rozpoczęcia wojny – dostęp do żywności, wody zdatnej do picia i opieki medycznej jest coraz bardziej ograniczony. Bez tych podstawowych dostaw niedożywienie, choroby i różne schorzenia, którym można zapobiec, prawdopodobnie wzrosną, prowadząc do większej liczby zgonów wśród dzieci.

Pomoc i apele UNICEF-u

Organizacje humanitarne pracują niestrudzenie, aby chronić i wspierać najmłodszych w tych tragicznych warunkach, ale same stają się ofiarami ataków, w których giną i zostają ranne setki pracowników. Ataki te naruszają międzynarodowe prawo humanitarne i zagrażają ciągłości najważniejszych operacji ratujących życie osób rozpaczliwie potrzebujących pomocy. Pomimo ciągłych zagrożeń UNICEF angażuje się w dalsze świadczenie pomocy humanitarnej, od której zależy życie dzieci i ich rodzin.

Organizacja nadal wzywa strony konfliktu do zakończenia działań wojennych i przywrócenia zawieszenia broni. Konieczne jest umożliwienie transportu pomocy humanitarnej i towarów handlowych do Gazy. Chore i ranne dzieci muszą zostać ewakuowane, aby mogły otrzymać pomoc medyczną. Ludność cywilna, w tym dzieci i pracownicy organizacji pomocowych, oraz niezbędna infrastruktura muszą być chronione, a zakładnicy powinni zostać uwolnieni. UNICEF wzywa także państwa mające wpływ na sytuację międzynarodową, aby wykorzystały swoją pozycję i pomogły w doprowadzeniu do zatrzymania konfliktu i zapewnienia przestrzegania prawa międzynarodowego, w tym ochrony dzieci. Świat nie może pozostać obojętny i pozwalać na dalsze zabijanie i cierpienia najmłodszych.