Symfonia Miłosierdzia: Hołd dla Papieża Franciszka i wołanie o pokój

Wołanie o pokój i miłosierdzie dla świata – wielkie wydarzenie muzyczno-religijne Symfonia Miłosierdzia, zorganzowano 26 kwietnia w Krakowie, kilka godzin po pogrzebie orędownika pokoju i milosierdzia Papieża Franciszka. Symfonia była też dziękczynieniem za pontyfikat Franciszka

Tomasz Zielenkiewicz, Wojciech Rogacin

Od godziny 17.00 w Krakowie trwał wielki koncert z udziałem 200 artystów z 16 krajów świata. Było to modlitewno – muzyczne czuwanie. Z Krakowa uczetnicy łączyli się z sanktuariami Miłosierdzia Bożego na wszystkich kontynentach. Jedno z połączeń było do Rzymu, do Sanktuarium Miłosierdzia przy Kościele Ducha Świętego na Sassia.

Inspiracja Papieża Franciszka

Wiele miesięcy temu planowano, że udział w postaci krótkiej modlitwy weźmie Papież Franciszek, który pobłogosławił przedsięwzięciu. Teraz jednak wydarzenie stało się także okazją do podziękowania Franciszkowi za jego posługę i cały pontyfikat.

Jak mówią organizatorzy, to właśnie Franciszek zainspirował ich do tego dzieła – do głoszenia światu miłosierdzia i pokoju. Zgodnie ze słowami Jezusa przekazanymi przez św. Faustynę: „Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do Miłosierdzia Mojego”.

„Ojciec Święty Franciszek poruszył nasze serca i wezwał nas do działania. Jego świadectwo Miłosierdzia stało się dla nas inspiracją, aby w Roku Jubileuszu Nadziei odpowiedzieć na nie modlitwą - Symfonią Miłosierdzia” – mówi Jan Mrowca, główny organizator Symfonii Miłosierdzia.

Na 6 kontynentach

Symfonia została skomponowana przez polskiego kompozytora Bartłomieja Gliniaka, do słów św. Faustyny Kowalskiej. Scenę ustawiono niedaleko Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, do którego pielgrzymowali św. Jan Paweł II, Benedykt XVI oraz Papież Franciszek. Stamtąd artyści łączyli się na żywo z Rzymem oraz sanktuariami Miłosierdzia na innych kontynentach: w Brazylii, USA, Tanzanii, na Filipinach i w Australii.

Słowa z Dzienniczka s. Faustyny czytał ze sceny aktor Adam Woronowicz. Zgromadzeni modlili się również Koronką do Bożego Miłosierdzia. Jedną dziesiątkę tej Koronki odmawiano w Rzymie w kościele Ducha Świętego, a uczestnicy na sześciu kontynentach łączyli się za pomocą telemostu.

Błogosławieństwo Franciszka

Wydarzenie zorganizowała Fundacja „Terra Divina” oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II. Organizatorzy spotkali się z Papieżem Franciszkiem jeszcze w lutym i otrzymali podpisane błogosławieństwo Ojca Świętego.

„Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za Twoją obecność i za Twoje słowa, które niosły pokój, oraz za Twoje gesty, które przemieniały świat. To Symfonia dla Ciebie, Drogi nasz Ojcze święty Franciszku! Chcemy Ci podziękować za to, że rozpalałeś nasze serca i uczyłeś nas czynienia Miłosierdzia. W pokorze i wdzięczności – tworzymy dalej tę melodię serc, niosąc Twoje przesłanie światu” – dodaje Jan Mrowca.