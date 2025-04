Symfonia Miłosierdzia. Dziękczynienie za pontyfikat Franciszka

Wołanie o pokój i miłosierdzie dla świata – tym będzie wielkie wydarzenie muzyczno-religijne Symfonia Miłosierdzia, organizowana 26 kwietnia jednocześnie w Krakowie, Rzymie i na pięciu kontynentach. Organizatorom pobłogosławił jeszcze w lutymOjciec Święty. Teraz Symfonia będzie dziękczynieniem za pontyfikat Franciszka. „To będzie Symfonia dla Ciebie, Drogi nasz Ojcze święty Franciszku!” – mówią organizatorzy.

Tomasz Zielenkiewicz

„W tym roku Jubileuszu Nadziei będziemy celebrować wielkie wydarzenie nadziei” — mówi kard. Tagle, zachęcają do uczestnictwa w Symfonii Miłosierdzia, która — jak dodaje — będzie swego rodzaju „pielgrzymką nadziei poprzez Boże Miłosierdzie”. Z kolei metropolita łódzki kardynał Grzegorz Ryś podkreślił, że wydarzenie przemawia językiem kultury, estetyki i piękna. Teraz Symfonia będzie także wielkim dziękczynieniem za pontyfikat Franciszka.

Odpowiedź na wezwanie Franciszka

Jan Mrowca, polski biznesmen i filantrop, który jest inicjatorem wydarzenia, podkreśla, że Symfonia Miłosierdzia jest odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka do modlitwy o miłosierdzie i pokój na świecie. „To odpowiedź głośna i stanowcza, na to co dzisiaj się dzieje, ona wychodzi z Krakowa, z Polski, z grobu świętej Faustyny, będziemy błagać z ufnością o miłosierdzie Boże i o dar pokoju” – podkreślił.

Uroczystość będzie mieć charakter modlitewnego i muzycznego czuwania

Na 6 kontynentach

Symfonia – wielkie widowisko muzyczno modlitewne skomponowane przez polskiego kompozytora Bartłomieja Gliniaka, do słów św. Faustyny Kowalskiej – zaprezentowana będzie 26 kwietnia, w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. Koncert odbędzie się niedaleko Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, do którego pielgrzymowali św. Jan Paweł II, Benedykt XVI oraz Papież Franciszek. Stamtąd artyści będą się łączyć na żywo z Rzymem oraz sanktuariami Miłosierdzia na innych kontynentach: w Brazylii, USA, Tanzanii, na Filipinach i w Australii.

Błogosławieństwo Franciszka

Wydarzenie, organizowane jest przez Fundację „Terra Divina” oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II. Organizatorzy spotkali się z Papieżem Franciszkiem jeszcze w lutym i otrzymali podpisane błogosławieństwo Ojca Świętego.

Papież Franciszek pobłogosławił organizatorom Symfonii Miłosierdzia

„To Franciszek Nas Uruchomil. Cale zycie mowil o Miłosierdziu. Franciszku! Chcemy Ci podziękować za to, że rozpalałeś nasze serca i uczyłeś nas czynienia Miłosierdzia” – mówią organizatorzy.

Telemost pokoju

Symfonię wykona dwustu artystów. Za pośrednictwem łączy telewizyjnych oraz internetu z wydarzeniem będą się mogli łączyć widzowie na całym świecie. Jak podkreślają organizatorzy, intencją Symfonii Miłosierdzia jest wielka prośba o miłosierdzie i pokój na świecie w obecnych, tak burzliwych czasach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.symfoniamilosierdzia.pl.