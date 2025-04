Sudan w obliczu katastrofy humanitarnej. Caritas apeluje o pomoc międzynarodową

Sudan zbliża się do tragicznej drugiej rocznicy wybuchu brutalnego konfliktu, który Organizacja Narodów Zjednoczonych określiła mianem największego kryzysu humanitarnego na świecie. Według danych ONZ, 25 mln Sudańczyków cierpi z powodu braku bezpieczeństwa żywnościowego, a sytuacja wciąż się pogarsza. Caritas Sudan alarmuje: kraj desperacko potrzebuje pomocy.

Kielce Gussie, Tomasz Zielenkiewicz

„Ludzie uciekali z domów bez majątku, bez pieniędzy, bez pracy” – mówi w rozmowie z Vatican News Philemon Hemadi, starszy specjalista ds. reagowania kryzysowego w Caritas Sudan. W 2023 r., gdy walki wybuchły w stolicy kraju, Chartumie, tysiące osób schroniły się w szkołach i innych tymczasowych schronieniach w pobliskich miastach. Do dziś wielu z nich nie ma dostępu do podstawowych dóbr: żywności, wody i dachu nad głową.

Caritas Sudan od miesięcy dostarcza rodzinom paczki żywnościowe zawierające ryż, mąkę, cukier, sól i olej. Wspiera 12 parafii w diecezjach Chartumu i El-Obeid. Organizacja prowadzi także wspólne kuchnie, w których przygotowywane są posiłki dla potrzebujących.

Szacuje się, że około 770 tys. dzieci w Sudanie cierpi na poważne niedożywienie, które zagraża ich życiu. Hemadi opowiada historię matki dziecka z niepełnosprawnością, która straciła dom i środki do życia. „Nie ma dochodu, jej dziecko nie otrzymuje odpowiedniego leczenia, nie ma na czym się oprzeć” – mówi. Dzięki pomocy Caritas kobieta otrzymała finansowe wsparcie. „Dziękuję za to, co otrzymałam, bo to bardzo pomogło mojemu dziecku” – powiedziała w rozmowie telefonicznej.

Zbliżający się sezon deszczowy pogorszy i tak już tragiczną sytuację. ONZ ostrzega przed masowym głodem, a Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) szacuje, że potrzeba ponad 82 mln dolarów, aby wesprzeć rolników w zakupie nasion przed czerwcowym okresem siewów.

„To najwyższy czas, aby społeczność międzynarodowa pomogła Sudanowi” – podkreśla Hemadi. Choć wiele organizacji pozarządowych już działa, potrzeby są ogromne. „Mamy nadzieję, że nasz apel zostanie usłyszany, a sytuacja w kraju ulegnie poprawie” – dodaje.

