Sekretarz Generalny ONZ: nauczanie Franciszka drogowskazem dla świata żyjącego w pokoju

António Guterres, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych przemawiając o postaci Papieża Franciszka przed Zgromadzeniem Ogólnym OZN wskazał: „Niech będzie dla nas przykładem jedności, współczucia i wzajemnego zrozumienia”.

Antonio Guterres zwrócił się do delegatów 193 państw członkowskich ONZ, aby tydzień po śmierci Ojca Świętego przypomnieć postać Papieża Franciszka. Określił go mianem „człowieka wiary, zdolnego budować mosty między religiami, obrońcy wykluczonych, głosu pokoju w świecie naznaczonym przez wojny”.

Przyjaciel ONZ

Sekretarz Generalny ONZ przypomniał słowa, które Papież Franciszek wygłosił w ONZ w 2015 r. przed Zgromadzeniem Ogólnym. Papież określił ONZ jako miejsce reprezentujące rodzinę ludzką, zdolną pracować razem i w harmonii „nie tylko dla pokoju, ale w pokoju; nie tylko w dążeniu do sprawiedliwości, ale w duchu sprawiedliwości”.

W encyklice Fratelli Tutti – przypomniał Guterres – Papież Franciszek podkreślił konieczność większej sprawiedliwości społecznej i równości na świecie, wytyczając „wyraźną linię między chciwością z jednej strony, a biedą, głodem, dyskryminacją i cierpieniem z drugiej”.

Gościnność i integracja

Guterres, wspominając swoje wcześniejsze obowiązki jako Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, przypomniał zaangażowanie zmarłego Papieża w uwrażliwianie świata na tragedię uchodźców i migrantów. Papież Franciszek – dodał Guterres – zawsze wierzył, że wiara powinna być siłą napędową działania i zaangażowania. „Podczas ostatniego Światowego Dnia Uchodźcy zaapelował do wszystkich krajów, by przyjmowały, promowały, towarzyszyły i integrowały tych, którzy pukają do ich drzwi”.

Potępienie wojen

Papież Franciszek był pokornym pielgrzymem w krajach rozdartych przez wojny – od Iraku, przez Sudan Południowy, po Demokratyczną Republikę Konga – potępiając przemoc i promując pojednanie.

Przede wszystkim – czytamy w przesłaniu – „zdecydowanie stanął w obronie niewinnych ofiar wojen w Gazie i na Ukrainie”. Jego apel – kontynuował sekretarz generalny – to nie zamykać oczu na ofiary wojen i przemocy.

Wzór do naśladowania

Kontynuując przemówienie, Antonio Guterres przypomniał papieskie nauczanie w obronie „wspólnego domu”, cytując encyklikę Laudato Si’, w której Papież „zwrócił uwagę na oczywisty związek między degradacją środowiska, a upadkiem kondycji ludzkiej”.

Rok 2025 został ogłoszony Rokiem Nadziei – przypomniał szef ONZ – „Teraz to do nas należy szerzenie tej nadziei”. Kończąc swoje przemówienie, Guterres wezwał Zgromadzenie Ogólne do odnowienia zaangażowania na rzecz pokoju, ochrony ludzkiej godności i promowania sprawiedliwości społecznej.