Pax Christi International: Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Sudanie

Przedstawiciele wszystkich religii zaproszeni są do włączenia się w inicjatywę ruchu Pax Christi International, która odbędzie się 11 kwietnia. Będzie to wspólna modlitwa o pokój, sprawiedliwość i uzdrowienie w Sudanie, kraju, który przeżywa jeden z „najcięższych i najmniej widocznych kryzysów humanitarnych na świecie”.

Vatican News

Od kwietnia 2023 r. Sudan jest miejscem brutalnej wojny między Siłami Zbrojnymi Sudanu (SAF) a Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF). Konflikt doprowadził do głębokiej katastrofy humanitarnej w całym kraju. Nieustające walki pozostawiają za sobą ślad cierpienia, zniszczenia i chaosu. Masowe przesiedlenia, załamanie gospodarki, powszechny głód oraz pogorszenie systemów opieki zdrowotnej i edukacji to tylko niektóre z konsekwencji tego brutalnego starcia. Konflikt od początku charakteryzował się systematycznymi atakami na cywilów, aktami czystek etnicznych w regionie Darfuru oraz blokowaniem pomocy humanitarnej, co jeszcze bardziej pogłębiło tragedię.

Globalne wezwanie do solidarności

Międzynarodowe organizacje, w tym Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Afrykańska, uznały sytuację w Sudanie za najcięższy kryzys humanitarny na świecie. Wśród rozpaczy pojawia się inicjatywa nadziei i solidarności: Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Sudanie, ogłoszony przez Pax Christi International. To globalne wydarzenie, które odbędzie się w piątek 11 kwietnia, zachęca wyznawców wszystkich religii do włączenia się we wspólną modlitwę i działania na rzecz pokoju, sprawiedliwości i uzdrowienia w Sudanie.

Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości i wzmocnienie międzynarodowej solidarności. W tym dniu ludzie na całym świecie, przywódcy religijni i koordynatorzy wspólnot połączą się w modlitwie o zakończenie przemocy i przywrócenie pokoju w Sudanie. Udział w tym wydarzeniu może być wkładem we wprowadzenie zmian i wsparciem dla narodu sudańskiego w jego walce o pokój i sprawiedliwość.

Św. Józefina Bakhita

Kampania jest inspirowana postacią pochodzącej z Sudanu św. Józefiny Bakhity, która po doświadczeniu niewolnictwa stała się symbolem oporu, wiary i nadziei. Jej postawa to także hołd oddany sudańskim kobietom, które mimo cierpienia nadal walczą o swoje wspólnoty i nieustannie pracują na rzecz pokoju. Ruch Pax Christi International, inspirowany przykładem takiej siły i poświęcenia, podejmuje działania na rzecz sprawiedliwości, pokoju i pojednania na całym świecie.

Aby wesprzeć wspólnoty i przywódców religijnych w organizacji dnia modlitwy i refleksji, ruch Pax Christi przygotował folder w językach angielskim i arabskim zawierający praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia modlitw, a także wykorzystania symbolu gołębicy, który reprezentuje pokój, nadzieję i jedność. Ten uniwersalny symbol zachęca do solidarności z Sudanem i zaangażowania się w sprawę pokoju. Udział w tej globalnej inicjatywie jest okazją dla wspólnot z całego świata, by połączyły się w geście nadziei i solidarności z tym udręczonym narodem.