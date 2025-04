Miłosierdzie Boże – wielka lekcja wdzięczności

Tajemnica Bożego Miłosierdzia mówi, że Bóg nie opuszcza swoich dzieci, jest blisko naszych spraw i czuwa nad nami z wierną miłością. To także tajemnica Matki Miłosierdzia, która przytula nas do swojego serca. Dziękczynienie za miłość zabrzmi w krakowskich Łagiewnikach i na całym świecie podczas Symfonii Miłosierdzia.

Bóg, który się o nas troszczy

Ta historia byłaby niepełna, gdyby nie spotkanie z Matką. Gdy Faustyna modliła się w kaplicy, Maryja przyszła. Podeszła do umiłowanej „sekretarki” swojego Syna i mocno ją przytuliła. „Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim Miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako Miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawiedliwy” (Dz. 635) – mówiła do cichej zakonnicy. Miłość Matki spotkała się tu z ufną miłością dziecka.

Dwie kobiety zjednoczone w miłości do Zbawiciela świata – Boga, który – jak mówił papież Franciszek na Jasnej Górze - „nie utrzymuje dystansów, ale jest bliski i konkretny, jest między nami i troszczy się o nas”.

„Nie lękaj się”

Maryja jest Królową Nieba, ale także Matką Miłosierdzia. Naszą Matką. W Ostrej Bramie i w Częstochowie, w Fatimie i w Kalwarii Zebrzydowskiej. W sanktuariach na całym świecie Maryja, Matka Miłosierdzia, czeka na swoje dzieci, by wskazać im jedyne Źródło nadziei i ocalenia – swojego Syna, któremu powtarzała swoje „Fiat” – swoje „Ufam Tobie” – od pierwszych chwil Jego życia na ziemi.

„Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim Aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu póki czas zmiłowania; Nie lękaj się niczego, bądź wierna do końca” – prosiła Matka Miłosierdzia siostrę Faustynę, zapewniając: „Ja współczuję z tobą”.

Wdzięczność za wszystko

Czuwająca nad swoimi dziećmi Matka Boga została dana ludziom, by otoczyć ich opieką czułą i serdeczną. „Więcej, aniżeli pojąć mogę, bo dopiero zrozumiem Twą dobroć w całej pełni, jak spadną zasłony. Pragnę, aby życie moje całe było jednym dziękczynieniem dla Ciebie, Boże” – wyznawała mistyczka ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, gdy jej serce wypełniało się po brzegi wdzięcznością.

Faustyna dziękowała Jezusowi Miłosiernemu za wszystko: za życie, za świat stworzony z miłości do człowieka, za sakramenty i powołanie, za cierpienie i szczęście, za Ducha Świętego i wszystkie łaski, którymi czuła się obsypywana przez całe swoje życie. Bo Miłosierdzie Boże to szkoła zaufania, ale także wielka lekcja wdzięczności. „Dzięki Ci Boże, żeś mnie stworzył, Żeś mnie powołał do bytu z nicości, I swe Boskie piętna w nią włożył, A czynisz to jedynie z miłości” – będzie modlił się 26 kwietnia świat słowami świętej Faustyny.

Symfonia na sześciu kontynentach

Kraków-Łagiewniki i Rzym znów, jak 25 lat temu podczas kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej, połączy telemost modlitwy i miłości. Dołączą do niego sanktuaria w Kiabakari (Tanzania), São Paulo (Brazylia), Stockbridge (USA), El Salvador (Filipiny) oraz Keysborough (Australia). Dzięki łączom telewizyjnym i internetowym w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia połączą się z nimi wierni z całego świata. Dzieło Bartłomieja Gliniaka do słów św. Faustyny Kowalskiej wykonane będzie w 16 językach, przez artystów różnych kultur i tradycji muzycznych. „Ufaj Mi, jestem z Tobą, nie lękaj się niczego” – usłyszy świat 26 kwietnia o godz. 17.00.

Wydarzenie organizowane jest przez Fundację „Terra Divina” oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Zgromadzi ono artystów z całego świata, w tym solistów takich jak Charles Auclair, Buika, Edyta Górniak, Angelika Korszyńska-Górny, Florian Hille, Zespół Jedla, Sofia Karlsson, Rozan Khoury, Anna Kołodziej, Andrzej Lampert, Piotr Lemański, Yasmin Levy, Manu, Katarzyna Masior, Marta Maślanka, Corrinne May, Ive Mendes, Alexander Pappas, Emanuele Pellegrini, Saulius Petreikis, Carlos Piñana, Carla Pires, Joanna Słowińska, Zofia Słowińska, Veronika Vitazkova, Roxie Węgiel, Adam Woronowicz.

Wystąpią również zespoły wokalne reprezentujące różne style muzyczne, m.in. zespół wokalny Narodowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kiabakari w Tanzanii, Chór Filharmonii Krakowskiej, Schola Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz Orkiestra Akademii Beethovenowskiej. Wydarzenie modlitewno-muzyczne odbędzie się między sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II w Krakowie. Miliony ludzi na całym świecie wezmą w nim udział dzięki transmisjom telewizyjnym i internetowym.

Więcej o Symfonii Miłosierdzia: https://www.symfoniamilosierdzia.pl/

Autor: Symfonia Miłosierdzia