Ks. Kryża: na Ukrainie pomoc psychologiczno-duchowa ma fundamentalne znaczenie

Podczas ostatniej podróży na Ukrainę dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie uczestniczył w otwarciu Centrum Wsparcia Duchowego, Psychospołecznego i Psychoterapeutycznego im. o. Henryka Mosinga we Lwowie. W rozmowie z Radiem Watykańskim przypomina o kluczowym znaczeniu tej pomocy dla cierpiącego z powodu wojny narodu.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

„Wszyscy wiemy, że na skutek wojny bardzo wielu ludzi przeżywa ogromne traumy – mówi ks. Leszek Kryża TChr, który od początku pełnoskalowej wojny już ponad 30. razy odwiedził Ukrainę z pomocą humanitarną i duchową – Opieka psychologiczna i duchowa jest dla nich szczególnie ważna, zwłaszcza dla ludzi młodych. Bo to, co teraz przeżywają, będzie im towarzyszyło przez całe życie. Wyobraźmy sobie pokolenie, które najpierw przeżyło czas Covidu, potem wybuch wojny i właściwie żadne spotkania, żadna nauka w szkole nie była dla nich możliwa. Oni żyją w zupełnie innych realiach. I zwłaszcza dla nich spotkania w ośrodku, nawet to, że są razem, że mogą się spotkać, pobawić z rówieśnikami, to jest dla nich bardzo ważne”.

Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie podkreśla, że wielu podopiecznych ośrodka pomocy psychologiczno-duchowej we Lwowie, to wewnętrzni przesiedleńcy, którzy musieli opuścić swoje tereny, które są okupowane lub na których toczą się walki.

„Ta pomoc ma dla nich fundamentalne znaczenie. Byłem świadkiem, jak spotykają się tam dzieci, przechodzą odpowiednią terapię. Wiele z tych dzieci jest poranionych nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim duchowo i psychicznie – relacjonuje - Cieszę się, że we Lwowie taki ośrodek powstał i, że my jako Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie mogliśmy w tworzeniu tego ośrodka uczestniczyć”.

Ks. Kryża podkreśla, że ukraińscy psychologowie, pracujący na miejscu, służą rodakom z wielkim oddaniem. „Podziwiam ich profesjonalizm i zaangażowanie. To, co robią, to naprawdę wielka sprawa!" – mówi. Rolą darczyńców, także z Polski, jest natomiast pomoc w sprawnym funkcjonowaniu ośrodka. „Chodzi o po prostu zwykłe funkcjonowanie, codzienne: opłaty za energię, wyposażenie, pomoc w bieżących potrzebach” – wylicza.

Centrum Wsparcia Duchowego, Psychospołecznego i Psychoterapeutycznego im. o. Henryka Mosinga we Lwowie zostało otwarte 17 marca. Poświęcił je arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki, a w uroczystości uczestniczyli m.in. bp charkowsko-zaporoski Jan Sobiło i przedstawiciele ukraińskich władz na szczeblu krajowym i lokalnym. Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie pomógł w zakupie wyposażenia ośrodka.