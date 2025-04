Kolegium Rektorskie KUL: św. Jan Paweł II postacią ważną w historii Europy i świata

Karol Wojtyła wpisał się na trwałe w historię nie tylko Kościoła, ale także Polski, Europy i świata. Poza płaszczyzną religijną i duchowością, oddziaływał też na przemiany demokratyczne, politykę społeczną i kulturę – podkreśla Kolegium Rektorskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w komunikacie wydanym w 20. rocznicę śmierci papieża.

Władze KUL przypominają, że Karol Wojtyła przez 24 lata był profesorem i wykładowcą tego uniwersytetu, a następnie odwiedził go jako głowa Kościoła katolickiego. „Mocno związany ze środowiskiem akademickim, często przyjmował w Watykanie delegacje z naszej uczelni. Przez cały pontyfikat pozostawał naukowcem, filozofem, etykiem, artystą. Zabiegał również o kontakt z młodymi ludźmi. Starał się prowadzić dialog i odpowiadać na wyzwania, które przed nimi stawały. Stąd jego idea Światowych Dni Młodzieży, które są kontynuowane do dziś” – czytamy.

Kolegium Rektorskie zwraca również uwagę na uniwersalność nauczania św. Jana Pawła II, odnoszącego się do ochrony praw człowieka, przeciwstawiania się jakiejkolwiek formie przemocy i wojny, nierówności gospodarczych, ubóstwa, wykluczenia społecznego, ale także polityki, kultury i medycyny.

„Był otwarty na każdego człowieka, niezależnie od jego światopoglądu. Przekraczał granice intelektualne i mentalne, czego przykładem jest choćby jego kontakt z przedstawicielami innych wyznań oraz religii, ale też z przywódcami politycznymi. Mimo różnic w systemach wartości i postrzeganiu świata, potrafił prowadzić rozmowy w duchu międzyludzkiego braterstwa. Nie obawiał się jednak wskazywać na błędy, domagał się poszanowania najsłabszych, szczególnie tych, którzy sami nie potrafili walczyć o swoją godność” – podkreślają władze lubelskiego uniwersytetu.

Wskazują także na ogromny wkład św. Jana Pawła II w przemiany ustrojowe w Polsce i Europie Wschodniej, związane z upadkiem komunistycznego totalitaryzmu, a następnie zabieganiem o obecność naszego kraju w Unii Europejskiej.

„Od pierwszych dni pontyfikatu starał się działać na rzecz wolności i demokracji w swojej ojczyźnie oraz innych państwach znajdujących się za „żelazną kurtyną”.

W tych sprawach utrzymywał kontakt m.in. z prezydentem USA Ronaldem Reaganem. Konsekwencją był zamach na jego życie inspirowany przez komunistyczny reżim. Pamiętał również o problemach np. mieszkańców Meksyku, gdzie udał się w swoją pierwszą zagraniczną podróż, czy robotnikach w Chile, niedożywionych i chorych dzieciach w Afryce" - dodaje Kolegium Rektorskie.

Przypomina też o bogatym nauczaniu papieża z Polski, licznych encyklikach, adhortacjach, listach apostolskich. "To przesłanie pozostaje nadal aktualne, także dziś może inspirować młodych ludzi. Ważne, by sięgać do jego publikacji dotyczących wiary, duchowości, teologii, filozofii, nauczania społecznego, ale także twórczości poetyckiej i dramaturgicznej. Św. Jan Paweł II pozostawił bogate dziedzictwo, którego odkrywanie może pomóc w odpowiedzi na wiele pytań stawianych przez współczesnych ludzi, żyjących w dynamicznie zmieniającym się świecie oraz skomplikowanej sytuacji geopolitycznej" - czytamy w komunikacie.

Wyróżnione 02/04/2025 Kard. Ryłko: Jan Paweł II był gigantem wiary Św. Jan Paweł II to przede wszystkim gigant wiary, zafascynowany tajemnicą Boga, człowiek wielkiej modlitwy i kontemplacji, a równocześnie wysportowany pielgrzym Ewangelii aż po ...

Przywołano w nim cytat z przemówienia papieża do świata nauki, wygłoszonego 9 czerwca 1987 r. na KUL w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego: "Mam czasem sposobność zbliżyć się do tych problemów, które są istotne dla Waszego środowiska. W szeregu wywiadów z ludźmi nauki, jakie było mi dane czytać w ostatnich czasach, znajdowałem wyrazy głębokiego poczucia odpowiedzialności za prawdę poznawaną i przekazywaną, stawianie rzetelnych wymagań sobie i studentom, a to wszystko przeniknięte "pogłosem" jakiejś głębokiej troski! Mamy wielu bardzo zdolnych młodych ludzi, nie brak talentów w pokoleniu współczesnych studentów, młodych pracowników nauki, którzy zaludniają naszą uczelnie! (...) Kiedy przemawiam do Was, czcigodni Państwo, mam przed oczyma duszy wszystkie te środowiska, te wspólnoty, w których służba poznaniu - czyli służba Prawdzie - staje się podstawą kształtowania człowieka".

"Dla naszego uniwersytetu to przesłanie św. Jana Pawła II pozostaje zobowiązaniem oraz wyzwaniem w formowaniu kolejnych pokoleń studentów i doktorantów, prowadzeniu badań naukowych, rozwijaniu obszarów akademickich aktywności i innowacyjnych przedsięwzięć" - zaznacza Kolegium Rektorskie KUL, które tworzą: rektor ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski; prorektor ds. kształcenia, ks. dr hab. Jarosław Jęczeń; prorektor ds. studentów i umiędzynarodowienia, dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL; prorektor ds. misji, ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL; prorektor ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. n. med. Maciej Banach; prorektor ds. klinicznych i rozwoju badań medycznych, prof. dr hab. n. med. Michał Zembala.

KUL