Kiabakari – Wzgórze Miłosierdzia w sercu Afryki

Gdy 35 lat temu młody krakowski kapłan rozpoczynał posługę misyjną w Tanzanii, nie mógł przypuszczać, że zostanie budowniczym miejsca, z którego orędzie o Bożym Miłosierdziu będzie rozprzestrzeniać się na cały kontynent afrykański. Już 26 kwietnia ze „wzgórza Bożego Miłosierdzia” – jak nazywane jest sanktuarium w Kiabakari – w łączności z Krakowem i Rzymem rozbrzmiewać będą dźwięki Symfonii Miłosierdzia, wielkiego błagania o pokój na świecie.

Vatican News

W malowiczych rejonach północnej Tanzanii, pomiędzy Jeziorem Wiktorii a Narodowym Parkiem Serengeti, położona jest miejscowość o nazwie Kiabakari. Dzięki staraniom krakowskiego misjonarza fidei donum, ks. Wojciecha Kościelniaka, właśnie tam, w sercu Afryku, powstało najpierw diecezjalne, a obecnie podniesione do rangi narodowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Czy może być co dobrego z Kiabakari?

Kapłan, który przybył do Tanzanii na początku 1991 r. już po 2 miesiącach znalazł się przejazdem w tej owianej złą sławą miejscowości, do której przyjechał, by odprawić Mszę św. w jedną z wielkopostych niedziel. I to właśnie podczas pierwszego pobytu w tym niepozornym miejscu, gdzie wierni modlili się w baraku-kaplicy, usłyszał wewnętrzne przynaglenie: „to jest wzgórze Miłosierdzia Bożego, z którego ma się rozprzestrzenić orędzie Miłosierdzia Bożego na Tanzanię i Afrykę” – podobne do tego, które wcześniej doprowadziło go do decyzji o wyjeździe na misje do Tanzanii.

„Holistyczne” apostolstwo Bożego Miłosierdzia

Promowanie orędzia o Bożym Miłosierdziu krakowski misjonarz podjął w wielu wymiarach. Z jednej strony, zajął się budową świątyni. Pobłogosławił ją w 1996 r. pierwszy afrykański kardynał Laurian Rugambwa. Sanktuarium, które udało się wybudować dzięki wsparciu włoskich darczyńców, zyskało dwoje patronów, których droga do świętości naznaczona była pełnieniem dzieł miłosierdzia – bł. Pier Giorgia Frassatiego i św. Gemmę Galgani.

Wokół kościoła szybko zaczął też tworzyć miejsca, które sprawiały, że nauka o Bogu Miłosiernym szła w parze z zaspokajaniem codziennych potrzeb i braków lokalnej społeczności: szkołę podstawową i zawodową, przedszkole, ośrodek zdrowia, internat, jedyną w regionie klinikę okulistyczno-stomatologiczną.

Ks. Kościelniak przetłumaczył na język swahili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Podjął się też przekładu Dzienniczka św. Siostry Faustyny i papieskiej encykliki Dives in Misericordiae zaś na antenie tanzańskiego Radia Maryja stworzył serię audycji o Bożym Miłosierdziu, dzięki której orędzie Jezusa Miłosiernego rozszerzyło się na cały kraj – trzykrotnie większy, niż Polska. Także z Kiabakari wywodzi się Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia, które jednoczy coraz szersze grono tanzańskich katolików, zaangażowanych w promowanie orędzia Bożego Miłosierdzia.

Tanzańska podróż życia

Mimo dużych rozpiętości geograficznych odległości, tanzańscy wierni przybywają do Kiabakari na duże, narodowe obchody, co najmniej dwa razy w roku: na Niedzielę Miłosierdzia (obchody trwają wówczas aż 4 dni!) oraz w październiku, kiedy wspomina się świętych apostołów Bożego Miłosierdzia – Jana Pawła II i siostrę Faustynę. W miarę możliwości, sanktuarium coraz liczniej odwiedzają też wierni z innych afrykańskich krajów.

Od ubiegłego roku w sanktuarium rozbrzmiewa też dźwięk Dzwonu Nadziei, poświęconego w łagiewnickim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i symbolizującego jedność wschodnioafrykańskiej świątyni z krakowskim Sanktuarium-Matką.

„Gdyby ktoś zapytał mnie, czy – mając możliwość cofnięcia się w czasie i wiedząc co wydarzyło się w ostatnich latach: wzloty i upadki, momenty chwały i ciemności – ponownie wybrałbym wyjazd do Tanzanii, nie zastanawiałbym się nawet przez ułamek sekundy. Oczywiście, że bym wyjechał – pisał niedawno ks. Kościelniak w mediach społecznościowych, podsumowując 35 lat swojej afrykańskiej misji – Dziękuję, o Wszechmogący, za niezasłużony dar tanzańskiej podróży życia”.

Symfonia Miłosierdzia

Nic dziwnego, że to właśnie Kiabakari jest miejsce, które z Afryki łączyć się będzie z globalnym wydarzeniem modlitewno-muzycznym Symfonia Miłosierdzia. Organizowane przez fundację Terra Divina z Krakowa wydarzenie będzie wielkim koncertem z udziałem 200 artystów z całego świata, którzy w 16 językach będą śpiewać utwory do słów św. Faustyny Kowalskiej z jej „Dzienniczka”. Muzykę do słów skomponował Bartłomiej Gliniak.

Główna scena zlokalizowana zostanie w Krakowie, niedaleko Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, a stamtąd na żywo telemostem będą połączenia właśnie z Kiabakari, a także z Rzymem, i sanktuariami Miłosierdzia Bożego w Azji, Australii, obu Amerykach.

Początek Symfonii Miłosierdzia 26 kwietnia, w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego o godz. 17. Widzowie będą mogli oglądać wydarzenie za pośrednictwem łączy TVP oraz telewizji EWTN.

