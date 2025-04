Kard. Sako na Wielki Tydzień: żyjemy w ciągłym niepokoju, pokładamy ufność w Bogu

Wierzymy, że Bóg, który wskrzesił Jezusa z martwych, może rozwiązać również nasze problemy i kryzysy – powiedział Radiu Watykańskiemu patriarcha Kościoła chaldejskiego kard. Louis Rafael Sako. Podkreślił, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie wciąż żyją w zagrożeniu z powodu wojen, szerzącego się ekstremizmu religijnego i problemów ekonomicznych.

W krótkim wideo przesłaniu skierowanym do słuchaczy Radia Watykańskiego rezydujący w Iraku patriarcha zauważył, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie znajdują się „w bardzo dziwnej i absurdalnej sytuacji. Nie ma żadnego szacunku dla ludzkich wartości, dla moralności, a także dla prawa międzynarodowego. My chrześcijanie jako mniejszość żyjemy w ciągłym niepokoju i nieufności”.

Kard. Sako podkreślił zarazem, że chrześcijanie wierzą, iż Bóg stworzył ludzi, by żyli w pokoju, a nie po to, by walczyć. „W tym Wielkim Tygodniu odnawiamy naszą wiarę w Boga, ale także naszą ufność i nadzieję. Bóg, który wskrzesił Jezusa Chrystusa, może rozwiązać te problemy i kryzysy. O to się modlimy i to jest naszą nadzieją” – dodał chaldejski patriarcha.