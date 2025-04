Jerozolima: święty ogień w paschalnych liturgiach

Tegoroczna Wielka Sobota w Jerozolimie była zdominowana prawosławną celebracją „świętego ognia”. Od wczesnych godzin rannych chrześcijańska dzielnica starego miasta została otoczona szczelnym kordonem policyjnych barierek. Kapłanów i wiernych Kościoła katolickiego pragnących wziąć udział w porannej liturgii eskortowała do bazyliki Bożego Grobu izraelska policja. Uroczysta eucharystia Wigilii Paschalnej pod przewodnictwem patriarchy kard. Pizzaballa rozpoczęła się o godz. 6.30.

O. Jerzy Kraj OFM – Ziemia Święta

W liturgii rzymsko–katolickiej symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa jest paschalna świeca, którą w Jerozolimie zapala się nie od nowego ognia, lecz od oliwnej lampki płonącej w kaplicy Bożego Grobu. Gest ten przypomina o ciągłości pomiędzy geograficznym „tutaj”, czyli miejscem, gdzie Pan Jezus zmartwychwstał, a sakramentalnym „dzisiaj”, uaktualniającym Jego dzieło odkupienia we wspólnocie Kościoła.

Dla prawosławnych i wszystkich chrześcijan Wschodu, najważniejszą paschalną celebracją jest liturgia „świętego ognia”. Wielkosobotnia ceremonia jest uważana za największy cud prawosławia. Według starego zwyczaju przed liturgią „świętego ognia”, kaplica Grobu Pana Jezusa jest sprawdzona, a następnie zamykana przez delegację mnichów. Rytuał ten obrazuje przekonanie, iż wewnątrz Grobu nie została zostawiona żadna płonąca świeca lub oliwna lampka, a nowy ogień jest darem z nieba.

Około godz. 12 do bazyliki Bożego Grobu zaczęły przybywać oficjalne delegacje kościołów wschodnich mające prawo udziału w liturgii zagwarantowane przez status quo. Wchodzili procesyjnie najpierw Syryjczycy, następnie Kopci, Ormianie i na końcu Grecy z patriarchą Teofilem III. Po trzykrotnym okrążeniu kaplicy Grobu Pańskiego do środka wszedł Patriarcha prawosławny i wybrani hierarchowie. Po mało cierpliwym wyczekiwaniu święty ogień został podany przez okrągłe otwory z prawej i z lewej strony kaplicy. W parę minut w bazylice zapłonęło tysiące tradycyjnych pochodni skomponowanych z 33 cienkich świeczek symbolizujących 33 lata ziemskiego życia Zbawiciela. Młodzi chrześcijanie z zapalonymi pochodniami wybiegli z bazyliki, by nowe światło zanieść do różnych kościołów w Jerozolimie i do własnych domów. Oficjalne delegacje odebrały „święty ogień”, by dostarczyć go do wspólnot prawosławnych w wielu krajach świata.