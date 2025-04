Encyklika Papieża Franciszka „Dilexit nos” na XXI Marszu dla Życia w Szczecinie

„Dilexit nos" to encyklika poświęcona Bożemu Sercu

W niedzielę 27 kwietnia 2025 roku, ulicami Szczecina przejdzie Marsz dla Życia – największe w regionie wydarzenie pro-life, organizowane przez Fundację Małych Stópek. Tegoroczny marsz odbędzie się pod hasłem „Już jestem”, niosące przesłanie o wartości życia ludzkiego od poczęcia. Podczas pochodu zostanie poniesiony także tekst ostatniej encykliki Papieża Franciszka – „Dilexit nos” – „Umiłował nas”, o miłości ludzkiej i Bożej Serca Jezusa Chrystusa.

Przemysław Radzyński

„To wyjątkowy czas, kiedy możemy wspólnie zamanifestować wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci, dać świadectwo miłości, jedności i nadziei – w duchu pokoju i radości” – mówią organizatorzy.

Marsz startuje o godz. 15.00 z Jasnych Błoni. Na jego czele będzie niesiony wielki transparent z tegorocznym hasłem „Już jestem” przygotowany przez młodzież z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Podczas pochodu zostanie poniesiony także tekst ostatniej encykliki papieża Franciszka – „Dilexit nos” – „Umiłował nas”, o miłości ludzkiej i Bożej Serca Jezusa Chrystusa. Encyklika była przepisywana na materiał przez wolontariuszy Fundacji Małych Stópek.

Marsz dotrze do szczecińskiej katedry, gdzie podczas Mszy św. będzie można włączyć się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. „Niech nasza obecność będzie wyraźnym znakiem dla świata, że życie ma sens – każde życie!” – zachęca Fundacja Małych Stópek.

Marsz dla Życia jest publiczną demonstracją obrońców życia człowieka, która ma na celu zamanifestowanie uznania wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności jego przekazywania. Przejście ulicami miasta jest zarazem złożeniem świadectwa zaangażowania uczestników Marszu w walkę o prawo do życia dla osób najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Poprzez swój wydźwięk społeczny marsz skierowany jest na zewnątrz do opinii publicznej, ale ma również znaczenie dla jego uczestników, gdyż jest doświadczeniem wspólnoty i siły osób o wspólnych wartościach.