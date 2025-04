Dzień Pogrzebu Papieża Franciszka w Polsce dniem żałoby narodowej

Biuro Kancelarii Prezydenta RP poinformowało, że w związku ze śmiercią Ojca Świętego Franciszka, Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, aby dzień pogrzebu – 26 kwietnia – uczynić dniem żałoby narodowej.

ks. Marek Weresa – Watykan

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Wojciech Kolarski poinformował, że Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką wezmą udział w pogrzebie papieża Franciszka.

W sobotę, 26 kwietnia o godz. 10:00 na Placu św. Piotra rozpocznie się Msza św. pogrzebowa.

Liturgii pogrzebowej przewodniczyć będzie kard. Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego. Po zakończeniu celebracji eucharystycznej odbędą się obrzędy końcowe. Następnie trumna z ciałem śp. papieża Franciszka zostanie przeniesiona do Bazyliki św. Piotra, a stamtąd do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie nastąpi złożenie ciała do przygotowanego grobowca.