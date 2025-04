Dzieci z Kamerunu czekają na pomoc! Trwa kolejna akcja „Polskie smyki dzieciom z Afryki”

Dzieci pomagają dzieciom – polscy uczniowie po raz kolejny ruszają z pomocą rówieśnikom z Afryki. Fundacja Pro Spe z Rzeszowa i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Plaster Miodu z Wysokiej (woj. podkarpackie) proszą o zbiórkę podstawowych przyborów szkolnych i środków higienicznych. Potrzeby są duże, ale serc gotowych do działania nie brakuje.

Łukasz Wacławek

Fundacja Pro Spe rozpoczęła kolejną edycję zbiórki darów dla dzieci z Kamerunu. Akcja ma prosty, ale głęboki cel – zebrać podstawowe środki higieniczne i przybory szkolne dla uczniów, których rodzice często nie mogą pozwolić sobie na ich zakup. Organizatorzy zachęcają szkoły, parafie i grupy dziecięce do włączenia się w akcję.



Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim - Vatican News Jadwiga Ciurkot z Fundacji Pro Spe, misjonarze wskazują co roku, czego najbardziej potrzeba w kameruńskich szkołach. „W tym roku skupiamy się na najbardziej podstawowych środkach higienicznych i przyborach szkolnych. Mydła, szczoteczki, pasty do zębów, a także czarne, niebieskie i czerwone długopisy, ołówki czy temperówki to rzeczy, które u nas są codziennością, a tam często luksusem” – tłumaczy Ciurkot.



Organizatorzy akcji apelują: nie wszystko się przyda. Na stronie www.prospe.org dostępna jest pełna lista darów, które można przynosić – oraz tych, których lepiej nie przekazywać. „Nie zbieramy książek czy zeszytów, bo są inne niż w Polsce. W Kamerunie uczniowie używają zupełnie innych formatów i języków – głównie francuskiego i angielskiego” – przypomina w rozmowie z Radiem Watykańskim siostra Ida Bujak, dyrektorka szkoły w Koudandeng, do której pomoc również trafi.

Wyróżnione 25/01/2025 „Oczy Etiopii” – polski projekt, który odmienia życie Niewidomi w Etiopii odzyskują wzrok dzięki niezwykłemu projektowi „Oczy Etiopii”. Od 2011 roku zespół lekarzy i wolontariuszy, kierowany przez Stanisława Kotlarczyka, przeprowadził ...

W zeszłym roku dzięki zaangażowaniu ponad 80 szkół z Podkarpacia udało się zebrać 27 metrów sześciennych darów. W tym roku organizatorzy chcą przekroczyć 35 metrów i liczą, że w zbiórce weźmie udział nawet 120 szkół.

Co ważne, darczyńcy mają pewność, że ich pomoc trafia bezpośrednio do potrzebujących. Fundacja zna wszystkich misjonarzy, którzy rozdzielają dary w konkretnych szkołach i ośrodkach zdrowia. „Dokładnie śledzimy drogę każdego daru. Po kilku miesiącach otrzymujemy zdjęcia i podziękowania od dzieci – to daje ogromną motywację” – dodaje Ciurkot.

Pomoc od polskich dzieci wiele znaczy dla ich afrykańskich rówieśników (Fundacja Pro Spe)

Na stronie internetowej fundacji dostępne są szczegóły akcji, lista potrzebnych rzeczy oraz plakat do pobrania. Fundacja zachęca szkoły, parafie i grupy wychowawcze do zorganizowania własnej zbiórki. Termin przekazania darów mija 16 maja 2025 roku. Rzeczy można wysłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji Pro Spe w Rzeszowie.

Plakat akcji (Fundacja Pro Spe)

Akcja „Polskie smyki dzieciom z Afryki” ma też wymiar wychowawczy. „To wspaniała lekcja empatii i wdzięczności dla polskich uczniów. Pokazujemy im, że mogą realnie pomóc swoim rówieśnikom, którzy żyją w zupełnie innych warunkach” – powiedziała Ciurkot.

Rozpoczyna się 6. edycja akcji „Polskie smyki dzieciom z Afryki"





(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia Rzeszów)