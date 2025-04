Dramat w Strefie Gazy trwa. Caritas Polska pomaga ofiarom konfliktu

Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy pozostaje dramatyczna. Na Bliskim Wschodzie jest też coraz mniej chrześcijan. Dominika Chylewska, kierownik działu komunikacji Caritas Polska, która przebywa w Ziemi świętej, relacjonuje Radiu Watykańskiemu – Vatican News trudne warunki życia mieszkańców oraz działania pomocowe prowadzone przez organizację.

Tomasz Zielenkiewicz

Bezpieczeństwo i podstawowe potrzeby

Mieszkańcy Strefy Gazy od miesięcy pozbawieni są dostępu do bezpiecznej wody, żywności i opieki medycznej. Wielokrotnie zmuszeni są zmieniać miejsce zamieszkania, żyjąc w namiotach i migrując w poszukiwaniu schronienia. „Rodziny, z którymi rozmawialiśmy, żywią się głównie ciecierzycą. Aby ją ugotować, muszą zdobyć drewno i słodką wodę, bo nie mają prądu" – mówi Vatican News Dominika Chylewska. Dodaje, że nawet naładowanie telefonu wymaga wykupienia dostępu do specjalnych maszyn.

Dramat w Strefie Gazy trwa ((Caritas Polska))

Jak mówi Dominika Chylewska, dzieci są szczególnie narażone na traumę. „Nie chodzą do szkół, nie mają placów zabaw, cały czas słyszą odgłosy walk. Widzą agresję, więc same stają się agresywne" – tłumaczy. Caritas Polska zapewnia wsparcie psychospołeczne, organizując zajęcia dla najmłodszych. Dominika Chylewska opisuje przypadek dwuletniego chłopca, który po zobaczeniu zakrwawionych rąk babci odmawiał jedzenia. Dopiero interwencja kryzysowa pomogła mu wrócić do względnej równowagi.

Dramat w Strefie Gazy trwa ((Caritas Polska))

Program „Rodzina Rodzinie” i wsparcie medyczne

Caritas Polska od lat realizuje program „Rodzina Rodzinie”, który zapewnia comiesięczne wsparcie finansowe najuboższym rodzinom. W Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu pomoc trafia już do ponad 200 rodzin. „To nie tylko pomoc materialna, ale też sygnał, że świat o nich pamięta" – podkreśla Chylewska. Do tej pory na ten cel przekazano 4 mln zł, a w tym roku program rozszerzono na mieszkańców Zachodniego Brzegu.

Organizacja wspiera także 10 placówek medycznych w Strefie Gazy, gdzie połowa szpitali została zniszczona, a pozostałe działają w ograniczonym zakresie. Brakuje leków, a dostęp do opieki zdrowotnej jest utrudniony.

Dramat w Strefie Gazy trwa ((Caritas Polska))

Wsparcie mikroprzedsiębiorstw i brak turystyki

Na Zachodnim Brzegu Caritas Polska wspiera rozwój mikroprzedsiębiorstw, przeznaczając na ten cel 800 tys. zł. „Dajemy wędkę, a nie rybę" – mówi Chylewska. Wśród beneficjentów jest m.in. kosmetyczka, która otworzyła salon, czy kobieta prowadząca kawiarnię z domowymi wypiekami.

Konflikt wpłynął również na turystykę, która była ważnym źródłem dochodu dla mieszkańców. "Plac przed bazyliką Narodzenia Pańskiego jest pusty, nie widać pielgrzymów" – relacjonuje Chylewska. Brak turystów pogarsza sytuację ekonomiczną lokalnej społeczności.

Apel o pokój i pomoc

„Najważniejsze, aby w tym miejscu zapanował pokój" – podsumowuje Chylewska. Caritas Polska zachęca do wsparcia swoich projektów poprzez stronę caritas.pl/rodzina. Łącznie na pomoc w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu, w Syrii, Libanie i Ukrainie organizacja przekazała już ponad 111 mln zł.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)