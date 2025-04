Symfonia Miosierdzia: Bóg nas ukochał, zanim stworzył świat

„Uwielbiaj, duszo moja, Miłosierdzie Pana, raduj się w Nim, serce moje całe, boś na to przez Niego wybrana, by szerzyć Miłosierdzia Jego chwałę” – w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia ten hymn uwielbienia popłynie wraz z Symfonią Miłosierdzia z krakowskich Łagiewnik do wszystkich miejsc na ziemi.

Widząc cierpienie świata, wpatrując się w łagodne oczy Jezusa Miłosiernego, siostra Faustyna doświadczała skrajnych uczuć. Niepokój o dobro dusz i ich zbawienie mieszał się w niej z zaufaniem Bożej miłości, która nikogo nie przekreśla i do ostatniej sekundy życia człowieka daje mu kolejne szanse na ocalenie. W miłosierdziu Boga nadzieję mogą pokładać nawet najwięksi grzesznicy, bo to Jego najgorętsze pragnienie.

Niezgłębiona miłość

„Rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do Mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia” – wyznawał Jezus swojej powierniczce. I przyznawał się do… bezradności. Wszechmocny Stwórca stał się bezradny z miłości do człowieka – stworzenia, które wciąż rani Jego miłość! „Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do Mej litości, ale usprawiedliwiam go w niezgłębionym i niezbadanym miłosierdziu Swoim" – mówił Faustynie, a ona skrzętnie zapisywała słowa, które dają nadzieję ludziom bezradnym wobec własnej grzesznej natury. Mogą zwyciężyć, jeśli tylko odwołają się do Jego miłości!

A ta jest niezmierzona i nieskończona. Istniała w Nim jeszcze przed założeniem świata i stworzeniem człowieka. Bóg płonie miłością do ludzkości! Gdybyśmy tylko, jak Faustyna, pamiętali o tym, że miłość, której doświadczamy, istniała od zawsze i nigdy nie przestanie istnieć! „Nim stworzyłem świat, kochałem cię miłością, jakiej serce twoje dziś doświadcza i przez wieki całe miłość Moja się nigdy nie zmieni” – zapewniał Miłosierny swoją sekretarkę, a przez nią przypomina o tym każdemu człowiekowi, po wszystkie czasy, pod każdą szerokością geograficzną!

Mówić o Miłosierdziu Bożym

Jak mogę sprawić radość Umiłowanemu? Pytała sama siebie prosta zakonnica w krakowskich Łagiewnikach. Jak ucieszyć Miłosiernego? „Ile razy chcesz mi sprawić radość, to mów światu o moim wielkim i niezgłębionym Miłosierdziu” – odpowiedział jej.

Miłować Boga to zadanie naszego istnienia. Odpowiadać miłością na miłość i głosić ją światu – to sens naszego życia. Symfonia Miłosierdzia powstała z tego pragnienia: by sprawić Bogu radość głoszeniem Jego Miłosierdzia.

Symfonia Miłosierdzia

Kraków-Łagiewniki i Rzym znów, jak 25 lat temu podczas kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej, połączy telemost modlitwy i miłości. Dołączą do niego sanktuaria w Kiabakari (Tanzania), São Paulo (Brazylia), Stockbridge (USA), El Salvador (Filipiny) oraz Keysborough (Australia). Dzięki łączom telewizyjnym i internetowym w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia połączą się z nimi wierni z całego świata. Dzieło Bartłomieja Gliniaka do słów św. Faustyny Kowalskiej wykonane będzie w 16 językach, przez artystów różnych kultur i tradycji muzycznych. „Ufaj Mi, jestem z Tobą, nie lękaj się niczego” – usłyszy świat 26 kwietnia o godz. 17.00.

Wydarzenie organizowane jest przez Fundację „Terra Divina” oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Zgromadzi ono artystów z całego świata, w tym solistów takich jak Buika, Angelika Górny, Sofia Karlsson, Andrzej Lampert, Yasmine Levy, Corinne May, Ive Mendes, Saulius Petreikis, Carla Pires, Joanna Słowińska oraz Roksana Węgiel.

Wystąpią również zespoły wokalne reprezentujące różne style muzyczne, m.in. zespół wokalny Narodowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kiabakari w Tanzanii, Chór Filharmonii Krakowskiej, Schola Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz Orkiestra Akademii Beethovenowskiej. Wydarzenie modlitewno-muzyczne odbędzie się między sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II w Krakowie. Miliony ludzi na całym świecie wezmą w nim udział dzięki transmisjom telewizyjnym i internetowym.

Tu więcej informacji o Symfonii Miłosierdzia.