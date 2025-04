Akcja pomocy dla chrześcijan w Ziemi Świętej: „Betlejem potrzebuje Ciebie!”

W Betlejem, mieście narodzenia Chrystusa, trwa walka o przetrwanie lokalnej społeczności chrześcijańskiej, która stanowi zaledwie 11% mieszkańców. W odpowiedzi na trudną sytuację tych ludzi, Sekcja Polska Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie zainicjowała kampanię „S.O.S dla Ziemi Świętej – Betlejem potrzebuje Ciebie!”. Jej celem jest zapewnienie pomocy materialnej i duchowej tamtejszym chrześcijanom, którzy zmagają się z ubóstwem, bezrobociem i skutkami konfliktów.

Tomasz Zielenkiewicz

Celem akcji jest rozdanie 150 paczek z żywnością i środkami czystości oraz przekazanie 250 talonów na odzież i obuwie. Każda paczka, o wartości 400 zł, trafi do najbardziej potrzebujących rodzin, dzieci i seniorów. Talony, o wartości 220 zł, będą realizowane w lokalnych sklepach prowadzonych przez chrześcijan, co dodatkowo wspiera ich gospodarkę.

Ks. dr hab. Jan Żelazny, Dyrektor Sekcji Polskiej PKWP, podkreśla ogromne znaczenie tej inicjatywy: „Przygotowujemy paczki, które trafią do parafii, aby zdążyć przed świętami. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom za hojność i modlitwę”. W akcję zaangażowani są również wolontariusze z Betlejem oraz polscy franciszkanie, którzy pomagają identyfikować potrzebujących.

Sytuacja chrześcijan w Ziemi Świętej jest dramatyczna — informują pracownicy PKWP. Bezrobocie sięga 70 procent, a upadek turystyki i pielgrzymek pozbawił wielu źródła utrzymania. „Ci, którzy prowadzili hotele, restauracje czy warsztaty, dziś nie mają pracy. Wstydzą się nawet prosić o pomoc” – mówi s. Szczepana Hrehorowicz, elżbietanka, przełożona Domu Pokoju, sierocińca dla palestyńskich dzieci w Betlejem. Siostry od lat wspierają lokalną społeczność, nie tylko opiekując się sierotami, ale też koordynując pomoc. Trafia ona do rodzin wielodzietnych i seniorów, którzy są szczególnie zagrożeni ubóstwem.

Kampania ma też wymiar duchowy. W tym roku Wielkanoc w kościele katolickim i prawosławnym przypada w tym samym czasie, co może sprzyjać jedności wiernych. PKWP zachęca do modlitwy za chrześcijan w Betlejem oraz do zakupu ręcznie wykonanych dewocjonaliów z drewna oliwnego. „Kupując różańce czy krzyże, wspierasz tych, którzy dziś potrzebują solidarności” – przekonują organizatorzy.

S. Szczepana podkreśla, że pomoc materialna to tylko jeden aspekt akcji: „Dajemy nadzieję i modlitwę. Wierzymy, że dzięki temu sytuacja się poprawi”. Siostra dodaje, że chrześcijanie w Betlejem czekają również na powrót pielgrzymów: „Kościoły są puste, a my marzymy, by znów zobaczyć was modlących się w tych świętych miejscach”.

„Bóg zapłać za waszą dobroć” – mówi s. Szczepana. Organizatorzy liczą, że uda się zebrać więcej środków, by dotrzeć do kolejnych rodzin. „Wierzymy, że dzięki hojności darczyńców uda się przygotować nawet więcej paczek niż planowaliśmy. Każda złotówka to dla nich szansa na godne święta” – dodaje ks. Jan Żelazny. „Mówię im: »Patrzcie, Polacy pamiętają!«. A oni odpowiadają: ‘To znaczy, że Bóg nas nie opuścił’” - dodaje siostra Szczepana.

Informacje o akcji i sposobach jej wsparcia znaleźć można na stronie Sekcji Polskiej Papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie: www.pkwp.org/kampanie/s-o-s-dla-ziemi-swietej-betlejem-potrzebuje-ciebie/

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)