Watykan: konferencja na temat sztucznej inteligencji i zagrożeń oraz możliwości związanych z ochroną dzieci

W Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej zaprezentowano konferencję „Zagrożenia i możliwości sztucznej inteligencji dla dzieci: wspólne zobowiązanie na rzecz ochrony dzieci”, zorganizowaną przez Papieską Akademię Nauk we współpracy z World Childhood Foundation i Instytutem Antropologii (IADC) Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.

Edoardo Giribaldi – Watykan

Bezpieczeństwo, prywatność i godność dzieci, wzmocnienie rządowych regulacji z etycznego punktu widzenia oraz branie pod uwagę głosu najmłodszych we współczesnych dyskusjach to główne zagadnienia odbywającego się w Watykanie wydarzenia poświęconego sztucznej inteligencji i ochronie dzieci. Spotkania odbywać się będą do 22 marca w siedzibie Papieskiej Akademii Nauk. Podczas konferencji prasowej prezentującej wystąpienia głos zabrali kard. Peter Turkson, kanclerz Papieskiej Akademii Nauk i Papieskiej Akademii Nauk Społecznych; prof. Joachim von Braun, przewodniczący Papieskiej Akademii Nauk; ks. prof. Hans Zollner, dyrektor Instytutu Antropologii (IADC) Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego; oraz Britta Holmberg, zastępca sekretarza generalnego World Childhood Foundation.

AI i wspólna odpowiedzialność

Kard. Turkson mówił m.in. o szczególnym zainteresowaniu Stolicy Apostolskiej, a zwłaszcza Papieża Franciszka, tematem nowych technologii. Zaznaczył, że oprócz debat nad nową etyką algorytmów, tzw. „algoretyką”, konieczna jest dyskusja nad odpowiedzialnością poszczególnych państw w zakresie AI. Podkreślił również znaczenie opracowania modeli regulacyjnych, które zostałyby udostępnione konferencjom episkopatów na całym świecie. Niezwykle ważne jest w tej kwestii uwzględnienie świadectwa osób, które padły ofiarą nadużyć w internecie – stwierdził kardynał.

Dialog z firmami technologicznymi

Prof. Joachim von Braun podkreślił, że zagrożenia związane z nowymi technologiami są coraz bardziej widoczne dla społeczności naukowej. Obejmują one uzależnienie od mediów społecznościowych, które znacząco wpływa na rozwój mózgu u dzieci, naruszanie prywatności i manipulowanie preferencjami najmłodszych w celach komercyjnych. „Przez lata matematyka była uważana za dyscyplinę pozbawioną implikacji etycznych – powiedział prof. von Braun w odniesieniu do algorytmów rządzących nowymi technologiami – dziś już tak nie jest”. Zwrócił uwagę, że w sferze politycznej jest jeszcze wiele do zrobienia. W Unii Europejskiej, na przykład, projekt legislacyjny stoi w miejscu od dwóch lat, a w Stanach Zjednoczonych potrzebny jest dialog z dużymi firmami technologicznymi, takimi jak Alphabet, który jest właścicielem Google. W tym kontekście – powiedział naukowiec – Papieska Akademia Nauk może wspierać konstruktywny i stały dialog.

Współpraca w wykrywaniu nadużyć

Ks. prof. Hans Zollner podkreślił dalekowzroczność Stolicy Apostolskiej, która już w 2017 r. uznała „przedstawicieli głównych firm technologicznych” za kluczowych graczy w dziedzinie ochrony dzieci. Proces, który z biegiem lat został przerwany, musi zostać wznowiony, zwłaszcza przez Kościół, którego główną misją jest ochrona najbardziej bezbronnych. Stolica Apostolska, wyjaśnił, ma „wyjątkową” okazję: zgromadzenie przy jednym stole wszystkich zaangażowanych stron, aby zająć się kwestiami, które jeśli zostaną potraktowane w sposób fragmentaryczny, mogą pozostać nierozwiązane. Odnosząc się do współpracy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, dyrektor Instytutu Antropologii wspomniał o National Center for Missing and Exploited Children, amerykańskiej organizacji, która w ubiegłym roku otrzymała ponad 29 mln zgłoszeń dotyczących wykorzystywania dzieci w internecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie. Współpraca między takimi organami a władzami krajowymi umożliwiła wszczęcie dochodzeń i ukaranie sprawców. Ks. prof. Zollner podkreślił także kluczową rolę rodzin: „Nie znam ani jednego rodzica, który nie byłby zaniepokojony zagrożeniami, jakie czyhają na dzieci w internecie” – powiedział, przyznając, że dorośli mają trudności z dostosowaniem się do ewolucji technologicznej.

Dane dotyczące przemocy w sieci

Britta Holmberg przedstawiła wysiłki World Childhood Foundation, organizacji założonej 25 lat temu przez królową Szwecji Sylwię w celu zwrócenia uwagi na kwestie, którymi w tamtym czasie niewielu światowych przywódców zajmowało się „otwarcie”. Zastępca sekretarza generalnego organizacji podkreśliła znaczenie ochrony najbardziej bezbronnych dzieci, wśród których są migranci, sieroty i bezdomni. Przytoczone przez nią dane dotyczące nadużyć w internecie są alarmujące: jedna na pięć dziewczynek i jeden na siedmiu chłopców padło ofiarą różnego rodzaju przemocy w sieci. „Technologia jest częścią problemu, ale musi być także częścią rozwiązania” – powiedziała, zwracając uwagę na dychotomię, zauważoną także przez Papieża Franciszka, zgodnie z którą nowoczesne narzędzia niosą ze sobą zarówno zagrożenia, jak i możliwości.