“Via Dolorosa” – na drodze krzyżowej dzięki wirtualnej rzeczywistości

„Via Dolorosa” to unikalny film umożliwiający widzom medytacyjne przejście drogą krzyżową Chrystusa w Jerozolimie, które dzięki technologii VR staje się autentycznym doświadczeniem dostępnym dla każdego. Produkcja Fundacji Christian Heritage dostępna jest w Muzeum Świętego Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie.

Przemysław Radzyński

Film “Via Dolorosa” zabiera widza w drogę śladami męki Pańskiej, od Góry Oliwnej, przez wszystkie stacje aż do bazyliki Grobu Bożego. Jak mówią twórcy filmu, ta wirtualna pielgrzymka wąskimi uliczkami Jerozolimy nie tylko pozwala przenieść się w to szczególne miejsce, ale, przede wszystkim, pozwala doświadczyć drogi krzyżowej Jezusa. Dzięki technologii VR i ujęciom 360° można zobaczyć drogę krzyżową w zupełnie nowy sposób, tak, jakby się tam było.

„Jakbyśmy byli tam na miejscu”

„Film ma wymiar historyczny, edukacyjny oraz medytacyjny. Mamy świadomość, że jesteśmy w miejscach i na drodze, którą podążał Pan Jezus. Dzięki technologii VR oszukujemy zmysły, mamy wrażenie, jakbyśmy byli tam na miejscu” – mówi Vatican News Sławomir Kaczała, prezes Fundacji Christian Heritage i producent filmu. Dodaje, że ekipa filmowa zakończyła zdjęcia na dwa dni przed wybuchem wojny w październiku 2023 r., dlatego w „Via Dolorosa” oddany jest naturalny klimat Jerozolimy, którego dziś trudno doświadczyć nawet na miejscu, bo Ziemię Świętą odwiedza aktualnie bardzo ograniczona liczba pielgrzymów.

„Najtańsza pielgrzymka do Ziemi Świętej”

„Wirtualna rzeczywistość pokazuje, jak ta droga wygląda naprawdę. Dla pielgrzymów, którzy mieli doświadczenie tylko nabożeństw drogi krzyżowej w polskich kościołach, ta w Jerozolimie jest zderzeniem z rzeczywistością, bo droga krzyżowa biegnie uliczkami miasta, wśród straganów i tłumów ludzi, zwłaszcza w piątek, gdy wielu muzułmanów idzie na Plac Świątynny, a Żydzi – pod mur płaczu” – mówi Vatican News o. Nikodem Gdyk OFM. Komisarz Ziemi Świętej w Polsce zaznacza, że film ukazuje bardzo dobrze historię stacji drogi krzyżowej, ich wnętrza, ale również otoczenie. Dzięki temu, że w czasie projekcji można obrócić się o 360 stopni, to ulice i budynki można zobaczyć z każdej strony a nawet z góry. „Od tylu lat jeżdżę do Jerozolimy, oprowadzam pielgrzymów, a dzisiaj popatrzyłem na dachy i zobaczyłem jeszcze inną perspektywę tego świętego miasta. Polecam takie doświadczenie – najtańsza pielgrzymka do Ziemi Świętej” – zachęca o. Nikodem Gdyk OFM.

Propozycja dla seniorów i osób chorych

Wyprawa do Jerozolimy to wciąż coś, na co nie każdy może sobie pozwolić ze względu na koszty czy problemy zdrowotne. „Via Dolorosa” daje możliwość zobaczenia Jerozolimy każdemu, bez wykluczeń. „To bardzo dobra propozycja przybliżająca realia Ziemi Świętej zwłaszcza dla tych, dla których pielgrzymowanie jest utrudnione. Myślę, że na film można zaprosić studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku czy uczestników grup biblijnych w naszych parafiach” – mówi Vatican News dr inż. Anna Wajda. Biblistka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zwraca uwagę, że film dobrze oddaje realia Jerozolimy, choć jej osobiście brakowało jeszcze zapachów charakterystycznych dla Ziemi Świętej.

„Przenosi w centrum wydarzeń”

Spokojny i medytacyjny charakter produkcji pomaga w rozważaniach nad cierpieniem i zmartwychwstaniem Jezusa. To bardziej religijne wydarzenie, nie świecka wycieczka po najważniejszych punktach miasta. „Ten film ma to do siebie, że przenosi cię w centrum wydarzeń, ale daje ci wolność rozglądnięcia się – to ty decydujesz, w którą stronę chcesz patrzyć – mówi bp Robert Chrząszcz. – Na zakończenie widz ma wrażenie, że jest bardzo wysoko – ma równocześnie świadomość, że zakończyła się właśnie droga krzyżowa i Pan Jezus zmartwychwstał – to wychodzenie w górę jest niesamowite. Dotychczas byłem trzy razy w Ziemi Świętej. Od dzisiaj będę mówił, że byłem trzy i pół raza” – uśmiecha się krakowski biskup pomocniczy.

Nowa technologia jak Jezusowa przypowieść

Film jest propozycją dla osób w różnym wieku, od nastolatków aż po seniorów. Może być dobrym wstępem do katechezy i zachętą do poznawania Chrystusowej drogi krzyżowej. „Młodzież żyje w świecie wirtualnym, więc tego typu film jest próbą wejścia do ich świata z treścią, która jest jak najbardziej realna. W czasach Pana Jezusa takim haczykiem, na który zaczepiał ważne treści były przypowieści. W naszych czasach przypowieść dla młodzieży nie jest już niczym atrakcyjnym, ale taką przypowieścią mogą być nowe technologie, dzięki którym możemy przekazywać prawdę ewangeliczną” – zwraca uwagę bp Robert Chrząszcz.

Rzeczywistość wirtualna przyjemna, ale i wymagająca

Wizyta w kinie VR to także okazja do poznania najnowszej technologii i rozwijania umiejętności cyfrowych – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Pozwala zobaczyć, jak ciekawa może być nowoczesna technologia i daje dostęp do wiedzy, jak z niej korzystać. „Trzeba mieć na uwadze różne reakcje ciała, które na technologię VR może zareagować np. zawrotami głowy. Rzeczywistość wirtualna jest wymagająca dla naszego intelektu i naszych zmysłów. Trzeba nastawić się na doświadczenie przyjemne, ale biorąc pod uwagę własne możliwości” – zaznacza Katarzyna Korzeniowska, dyrektor Muzeum św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie.

Kino czynne codziennie

Trwający 27 minut film „Via Dolorosa” można zobaczyć w kinie VR w Muzeum Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie codziennie w godzinach 9.00-16.15. Ze względów organizacyjnych należy dokonać wcześniejszej rezerwacji telefonicznie: 511 500 222 lub mailowo: muzeum@janpawel2.pl. Indywidualny bilet kosztuje 28 zł, grupowe (od 10 do 25 osób) – 15 zł, a rodzinny – 60 zł.

Oprócz filmu „Via Dolorosa” w kinie VR krakowskiego muzeum można też zobaczyć serial dokumentalny „The Way”, który ukazuje historię drogi krzyżowej poprzez dzieła sztuki oraz dokument „Dzisiaj w Betlejem”, który jest wirtualną pielgrzymką do miejsca narodzin Chrystusa.

Więcej informacji dotyczących kina VR można znaleźć na stronie Muzeum Jana Pawła II w Krakowie: www.mjanpawel2.pl, a o filmach Fundacji Christian Heritage na www.chfundacja.com.