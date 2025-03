USA: Sąd w Missouri orzekł, że instytucje religijne nie muszą finansować aborcji w ubezpieczeniach pracowniczych

Podmioty religijne nie będą już zmuszane do płacenia za aborcje w swoich planach ubezpieczeń pracowniczych – orzekła sędzia Roseann Ketchmark z Sądu Okręgowego w Missouri. To przełomowe orzeczenie dotyczące interpretacji federalnej ustawy o ochronie ciężarnych pracownic (Pregnant Workers Fairness Act, PWFA).

Calvin Freiburger (LSN), Tomasz Zielenkiewicz

Ustawa PWFA, uchwalona w 2022 roku, zobowiązuje pracodawców do zapewnienia „rozsądnych udogodnień” dla pracownic w ciąży. Jednak zeszłej jesieni administracja prezydenta Joe Bidena, za pośrednictwem Komisji ds. Równości w Zatrudnieniu (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) zaproponowała regulację, według której definicja „ciąży, porodu lub powiązanych stanów medycznych” obejmowałaby także „decydowanie się na aborcję lub rezygnację z niej”.

Decyzja ta spotkała się z ostrym sprzeciwem konserwatywnych polityków, w tym republikańskich kongresmenek Virginii Foxx i Mary Miller. Jak podkreślały, tekst ustawy PWFA nie zawiera żadnej wzmianki o aborcji, a ustawodawcy, którzy ją przyjmowali, jasno deklarowali, że nie zobowiązuje ona pracodawców do wspierania lub finansowania aborcji.

W ubiegłym roku kilka stanów oraz Fundusz Becketa na rzecz Wolności Religijnej (Becket Fund for Religious Liberty) złożyło pozew, aby zablokować wprowadzenie nowej regulacji wobec pracodawców, którzy sprzeciwiają się uczestnictwu w aborcji. Wśród skarżących znalazły się m.in. Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB), Catholic Benefits Association oraz Fundacja Stanleya M. Herzoga, religijna organizacja non-profit zajmująca się edukacją. Skarżący uzyskali tymczasowy zakaz wprowadzenia nowych przepisów.

We wtorek sędzia Ketchmark uznała, że Fundacja Herzoga ma duże szanse na wygraną w tej sprawie, argumentując, że administracyjne rozporządzenie EEOC narusza federalną Ustawę o Przywróceniu Wolności Religijnej (Religious Freedom Restoration Act, RFRA). Na tej podstawie organizacja nie musi podporządkowywać się przepisom wymagającym uwzględniania aborcji w planach ubezpieczeniowych.

EEOC już wcześniej wycofała się z kilku decyzji podjętych za czasów Bidena, ale sprawa PWFA pokazuje, że dopóki Komisja nie uzyska kworum i nie będzie w stanie formalnie odwołać wcześniejszych działań, będzie musiała mierzyć się z konsekwencjami prawnymi przepisów, z którymi jej kierownictwo się nie zgadza.

Prezydent Joe Biden od początku swojej kadencji zapowiadał, że jego administracja podejmie „wszechstronne działania na rzecz ochrony praw reprodukcyjnych”, co w praktyce oznacza poparcie dla legalnej aborcji na żądanie. Jego rząd dążył do zwiększenia finansowania aborcji z funduszy publicznych, ułatwienia dostępu do tabletek poronnych oraz zobowiązania lekarzy do przeprowadzania aborcji w niektórych sytuacjach w ramach federalnej ustawy EMTALA.

Tymczasem prezydent Trump, po powrocie do władzy, natychmiast przywrócił poprawkę Hyde’a, zakazującą finansowania aborcji z federalnych środków, oraz Mexico City Policy (która zabrania organizacjom pozarządowym wykorzystywania dolarów podatników na aborcje planowe za granicą).

