Unikalny wkład sióstr zakonnych z USA w badania nad demencją

Prawie 700 sióstr zakonnych ze Stanów Zjednoczonych przyczyniło się do zrealizowania przełomowych badań nad zrozumieniem rozwoju choroby Alzheimera i demencji. Dzięki trwającemu od 1986 roku projektowi udało się stwierdzić, że utrzymanie zdrowia poznawczego to zadanie na całe życie, a edukacja ma wielkie znaczenie w redukcji wystąpienia ryzyka demencji.

Wojciech Rogacin

Naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego w San Antonio (UT Health San Antonio) opublikowali wyniki badań analizujących ponad 30 lat wzorców starzenia się i demencji u 678 zakonnic ze zgromadzenia Sióstr Szkolnych Notre Dame, które uczestniczyły w tzw. „Badaniu Zakonnic”, zapoczątkowanym przez epidemiologa i profesora neurologii Davida A. Snowdona w 1986 roku.

Niezwykłe badanie

Było to badanie mające pomóc zrozumieć przyczyny i rozwój choroby Alzheimera, Parkinsona i demencji. Wkład sióstr zakonnych, które dobrowolnie poddały się badaniu w późnych latach swego życia, a następnie ofiarowały do badań swoje mózgi po śmierci, okazał się nieoceniony. Jak stwierdzili uczeni na łamach czasopisma naukowego „Alzheimer’s & Dementia” badanie przyniosło „przełomowe odkrycia” dotyczące „upośledzenia poznawczego i powiązanych neuropatologii”.

Kyra Clarke, doktorantka na Uniwerytetu w San Antonio i jedna z autorek przeglądu, powiedziała dziennikarzom „National Catholic Register”, że Snowdon postanowił wykorzystać siostry zakonne do tego monumentalnego badania, gdyż zdał sobie sprawę, że badanie zakonnic niesie ze sobą wiele korzyści dla badań nad demencją.

Jednorodna grupa badanych

Kiedy się bowiem bada osoby z demencją wywoadzące się z różnych środowisk i wykazujące się różnym stylem życia w przeszłości, trudno o jednoznaczne wnioski. W przypadku grupy zakonnic mieliśmy do czynienia z osobami o bardzo podobnym stylu i trybie życia, odżywianiu, opiece zdrowotnej itp.

„Wykorzystując tę unikalną grupę katolickich zakonnic, prowadzących jednorodny styl życia, badanie wyjaśniło kluczowe czynniki wpływające na ryzyko demencji i ochronę przed nią” – stwierdziła prof. Margaret Flanagan, specjalistka od patologii i medycyny laboratoryjnej.

Oddały pośmiertnie swoje mózgi

Na początku badania wiek sióstr wahał się od 75 do 102 lat, większość miała wykształcenie wyższe, niemal 90 proc. z nich pracowało kiedyś jako nauczycielki. Jak podaje „NCR” ważną kwestią był fakt, iż badano zarówno siostry zdrowe, jak i te, które miały upośledzenie poznawcze. Niezwykle ważny w badaniu był również fakt iż bardzo wiele sióstr zgodziło się oddać pośmiertnie swój mózg do badań. To zazwyczaj jest trudne do uzyskania w innych przypadkach.

Edukacja istotnym aspektem

Wśród wniosków płynących z badania jednym z kluczowych było odkrycie, że „wyższe umiejętności poznawcze w wczesnym życiu wydają się chronić przed demencją.” Powiedziała o tym „National Catholic Register” Kyra Clarke.

Jak wynika z raportu z badań, istnieje wyraźny związek między rozwojem umiejętności językowych we wczesnym życiu a funkcją poznawczą w późniejszym życiu. Im wyższe umiejętności językowe w młodości, tym niższe było ryzyko upośledzenia poznawczego w późniejszym życiu.

Badacze odkryli również istnienie genetycznych zdolności obronnych mózgu przed demencją. Okzało się, że część badanych, pomimo wielu wskaźników ryzyka, nie została dotknięta upośledzeniem poznawczym.