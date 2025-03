Siostra Faustyna uczyła, by z ufnością zwracać się do Jezusa

Symfonia Miłosierdzia: Ufne wołanie o pokój

Przy relikwiach apostołów Bożego Miłosierdzia: św. Faustyny Kowalskiej, św. Jana Pawła II i bł. ks. Michała Sopoćko, od grobu sekretarki Jezusa Miłosiernego aż po cały świat rozlegnie się wielkie błaganie o pokój. - To odpowiedź głośna i stanowcza, na to, co dzisiaj się dzieje. Ona wychodzi z Krakowa, z Polski, z grobu świętej Faustyny. Będziemy błagać z ufnością o miłosierdzie Boże i o dar pokoju – mówią organizatorzy Symfonii Miłosierdzia, która zabrzmi 26 kwietnia w krakowskich Łagiewnikach.

Symfonia Miłosierdzia Kiedy człowiek staje się wielki Co czuła pokorna zakonnica ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, gdy przyjmowała Komunię świętą i Hostia upadła do jej rąk? Trwogę? Lęk przed profanacją? A może… czułość dla Pana, który z ufnością powierza się jej dłoniom? „Kiedy miałam Hostię w ręku, odczułam taką moc miłości, że przez cały dzień nie mogłam nic ani jeść, ani wrócić do przytomności. Z Hostii usłyszałam te słowa: Pragnę spocząć na rękach twoich, nie tylko w sercu twoim” – zapisała później siostra Faustyna ze wzruszeniem i tkliwością (Dz. 160). Eucharystia - najświętszy czas dziękczynienia i ufności - to dar, dzięki któremu człowiek, mikroskopijna drobina we wszechświecie, staje się wielki, bo zjednoczony z Miłosiernym. „Tu jest cała tajemnica mojej świętości. Tu serce moje złączone z Twoim staje się jedno, tu już nie istnieją żadne tajemnice, bo wszystko Twoje - moim jest, a moje - Twoim. Oto wszechmoc i cud Twojego miłosierdzia” – wyznaje w sercu Faustyna, młoda dziewczyna w habicie, dziękując za niepojęty przywilej karmienia się Chlebem, który jest samym Bogiem (Dz. 1489). Ufność kluczem do otrzymania łask Jeśli więc Chrystus ufa biednemu, słabemu człowiekowi tak bardzo, że nie waha się oddać mu się w ręce, bezbronny i maleńki jak kruszyna chleba, to dlaczego człowiek, który bez Niego byłby prochem, nie potrafi z ufnością zwrócić się do Niego i powierzyć Jego miłości? Dlaczego potrzebuje potwierdzeń i naukowej pewności, by rzucić się w ramiona kochającego Pana, gdy świat wokół płonie, a wojny odbierają życie, przynosząc w zamian łzy i rozpacz? S. Faustyna dała świadectwo zaufania Miłosierdziu Bożemu Tymczasem Pan Jezus mówi do siostry Faustyny: „Łaski z Mojego Miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask”. Miłość w prostych gestach Jego miłość spragniona jest, by dawać bez końca i bez granic. Cierpi natomiast, gdy człowiek stawia tamę Bożej łasce. Żądać od Boga jak najwięcej, nie ustawać w błaganiach, oddawać Mu swój los całkowicie – oto tajemnica prawdziwego szczęścia, którą odkryła skromna zakonnica w niepozornej codzienności zwyczajnych zadań. Kochała Go, gdy sprzątała, gdy dźwigała ciężary, gdy obierała ziemniaki i z prostotą znosiła trudy szarych obowiązków. „Panie Jezu, tak jak ja teraz sprzątam, tak Ty, proszę, sprzątaj duszę bliskiej mi osoby, którą Ci polecam” – ona sama była miłością, która wszystko, każdą minutę dnia, potrafiła ofiarować dla Miłującego. Poetycka modlitwa Faustyny „O wielki, Boski Sakramencie,

Który kryjesz mego Boga,

Jezu, bądź ze mną w każdym momencie,

a serca mego nie obejmie trwoga". Siostra Faustyna zapisała tę poetycką modlitwę ufnej duszy, a my możemy ją powtarzać we wszystkich okolicznościach życia: w nużącej, zwyczajnej codzienności, w chwilach szczęścia, ale także wtedy, gdy trwoga skrada się ku sercu – w czas niepokoju, wojen i klęsk. „Jezu, bądź z nami w każdym momencie!" - będziemy wołać jej słowami, błagając o pokój. Symfonia Miłosierdzia – 26 kwietnia Kraków-Łagiewniki i Rzym znów, jak 25 lat temu podczas kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej, połączy telemost modlitwy i miłości. Dołączą do niego sanktuaria w Kiabakari (Tanzania), São Paulo (Brazylia), Stockbridge (USA), El Salvador (Filipiny) oraz Keysborough (Australia). Dzięki łączom telewizyjnym i internetowym w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia połączą się z nimi wierni z całego świata. Dzieło Bartłomieja Gliniaka do słów św. Faustyny Kowalskiej wykonane będzie w 16 językach, przez artystów różnych kultur i tradycji muzycznych. „Ufaj Mi, jestem z Tobą, nie lękaj się niczego" – usłyszy świat 26 kwietnia o godz. 17.00. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację „Terra Divina" oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Zgromadzi ono artystów z całego świata, w tym solistów takich jak Buika, Angelika Górny, Sofia Karlsson, Andrzej Lampert, Yasmine Levy, Corinne May, Ive Mendes, Saulius Petreikis, Carla Pires, Joanna Słowińska oraz Roksana Węgiel. Wystąpią również zespoły wokalne reprezentujące różne style muzyczne, m.in. zespół wokalny Narodowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kiabakari w Tanzanii, Chór Filharmonii Krakowskiej, Schola Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz Orkiestra Akademii Beethovenowskiej. Wydarzenie modlitewno-muzyczne odbędzie się między sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II w Krakowie. Miliony ludzi na całym świecie wezmą w nim udział dzięki transmisjom telewizyjnym i internetowym.