Symfonia Miłosierdzia: wołanie o pokój na 6 kontynentach, w 16 językach

W wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, 26 kwietnia w Krakowie - między Sanktuarium Jana Pawła II a Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - odbędzie się wydarzenie artystyczno-modlitewne zatytułowane Symfonia Miłosierdzia „Jestem z tobą, nie lękaj się niczego”. Jak podkreślają organizatorzy, intencją jest wielka prośba o pokój na świecie. Jej uczestnicy będą łączyć się z Watykanem oraz z sanktuariami Bożego Miłosierdzia m.in. w Brazylii, USA, Afryce, na Filipinach i w Australi

Tomasz Zielenkiewicz

Prośba o pokój dla całego świata

Wydarzenie organizowane jest przez Fundację „Terra Divina” oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II. Będzie to połączenie modlitwy, sztuki i muzyki w duchu przesłania św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Jan Mrowca, inicjator wydarzenia, podkreśla, że Symfonia Miłosierdzia jest odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka o modlitwę o miłosierdzie i pokój na świecie. „To odpowiedź głośna i stanowcza, na to co dzisiaj się dzieje. Ona wychodzi z Krakowa, z Polski, z grobu świętej Faustyny. Będziemy błagać z ufnością o miłosierdzie Boże i o dar pokoju” – podkreślił.

Symfonia zostanie wykonana przez 200 artystów, do słów świętej siostry Faustyny. „To jest bardzo ważne, ponieważ pisała również wiersze, a nie tylko zapiski o codziennych rozmowach z Jezusem. Fragmenty jej poematów bardzo dobrze nadają się do muzykowania. Utwór zostanie wyśpiewany w 16 językach. Dobraliśmy je tak, żeby jak największa liczba osób usłyszała Symfonię Miłosierdzia” – dodał Jan Mrowca.

Jak zaznaczył Symfonia Miłosierdzia jest też odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka o synodalność. „Nasza inicjatywa wychodzi od ludzi świeckich, ale jesteśmy częścią Kościoła, mamy patronat prawie wszystkich polskich kardynałów, Nuncjusza Apostolskiego, a ostatnio pojechaliśmy do papieża Franciszka. On obiecał, że będzie z nami tego wieczoru” – dodał Jan Mrowca.

Muzyczna podróż przez kontynenty

Muzykę do Symfonii skomponował Bartłomiej Gliniak, który podkreśla, że utwór będzie „wędrówką muzyczną po świecie”. „Utwór składa się z 21 pieśni podzielonych na segmenty. Ich wybór jest zainspirowany niezwykle bogatym tekstem siostry Faustyny. Będzie to pewnego rodzaju wędrówka muzyczna po świecie, usłyszymy dużo muzyki z różnych kontynentów. Między innymi zabrzmią birbyna i kankles – tradycyjne instrumenty litewskie. Birbyna to drewniany instrument dęty, a kankles to rodzaj liry korbowej. Wykorzystana zostanie też nyckelharpa – szwedzki instrument strunowy, przypominający skrzypce, ale z klawiszami” – dodaje. „Moim zamiarem było, aby ten utwór był niezwykle kolorowy, zróżnicowany i aby był rzeczywiście takim elementem podróży, wędrówki po świecie, żeby pokazać wielobarwność kultur, dźwięków, języków, instrumentów” – zaznaczył kompozytor. Styl muzyczny utworu będzie – jak dodał – połączeniem muzyki filmowej, symfonicznej, elektronicznej oraz etnicznej z użyciem instrumentów etnicznych.

Wydarzenie zgromadzi artystów z całego świata, w tym solistów takich jak Buika, Angelika Górny, Sofia Karlsson, Andrzej Lampert, Yasmine Levy, Corinne May, Ive Mendes, Saulius Petreikis, Carla Pires, Joanna Słowińska oraz Roksana Węgiel. Wystąpią również zespoły wokalne reprezentujące różne style muzyczne, m.in. Zespół wokalny Narodowego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kiabakari w Tanzanii, Chór Filharmonii Krakowskiej, Schola Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz Orkiestra Akademii Beethovenowskiej.

„Nie lękaj się, ja jestem z tobą” – przesłanie św. Faustyny

Siostra Gaudia Skass ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia podkreśla, że przesłanie św. Faustyny jest nadal aktualne: „W Dzienniczku to najczęściej powtarzające się zdanie to jest: »Nie lękaj się, ja jestem z tobą«. I to jest podtytuł Symfonii Miłosiedzia. Myślę, że najlepszy i najbardziej trafny, bo gdy patrzymy na dzisiejszy świat, jakakolwiek wiadomość otworzymy, jakiejkolwiek informacji słuchamy, to do każdej z tych informacji wypadałoby dać na końcu taką puentę - no dobrze, to są wszystko fakty, ale wiesz co, nie lękaj się, ja jestem z tobą” – mówi siostra Gaudia.

Siostra ma nadzieję, że owoce wydarzenia w Łagiewnikach będą bardzo obfite, podobnie jak to miało miejsce po Światowych Dniach Młodzieży. „Było to takie wielkie poruszenie miłosierdziem. Mam nadzieję, że to, co się wydarzy dzięki Symfonii Miłosierdzia, dokładnie takie skutki nam przyniesie, ale my musimy wszyscy się obudzić i zacząć o tym miłosierdziu mówić, każdy na własny sposób, chodzi o to, by inni też się do tego zapalali” – dodaje siostra Gaudia.

Opiekunem duchowym wydarzenia jest paulin, ojciec Mariusz Tabulski. „Tego dnia będziemy chcieli otoczyć cały świat modlitwą o pokój. Będziemy chcieli poprosić Jezusa, by odpowiedział na nasze wołanie, jak dzieci do ojca. Modlić się będziemy słowami, które Jezus podyktował siostrze Faustynie. Bóg ma serce i Jego serce chce objawić się światu” – podkreślił. Dodał, że podczas wydarzenia będzie można się wyspowiadać i przygotować na Święto Bożego Miłosierdzia.

Symfonia Miłosierdzia będzie transmitowana na cały świat przez telewizję TVP oraz EWTN, a także za pośrednictwem internetu. Dzięki temu widzowie z sześciu kontynentów będą mogli włączyć się w modlitwę o pokój, łącząc się z sanktuariami Bożego Miłosierdzia m.in. w Brazylii, USA, Afryce, na Filipinach i w Australii.

Transmisja w telewizjach i internecie

Transmisja wydarzenia odbędzie się na antenie TVP2, EWTN oraz w internecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.symfoniamilosierdzia.pl.