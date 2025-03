Rekord nawróceń w archidiecezji Sydney

Archidiecezja Sydney w Australii przeżywa prawdziwy rekord nawróceń. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rekordowa liczba 380 osób przystąpi do obrzędu w, który rozpoczyna ostatni etap przygotowań do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. W ciągu ostatnich czterech lat odnotowano ponadtrzykrotny wzrost nawróceń.

Wojciech Rogacin – Watykan

Radość z owoców ewangelizacji

„To prawdziwe błogosławieństwo dla Kościoła w Sydney, że możemy przyjąć w tym roku rekordową liczbę katechumenów i kandydatów - powiedział na łamach „Catholic Weekly” arcybiskup Sydney Anthony Fisher OP. – „To radość być świadkiem owoców pracy naszych parafii i wspólnot ewangelizacyjnych. Ich wierne i niestrudzone wysiłki w ewangelizacji są inspiracją dla nas wszystkich” – dodał abp Fisher.

Rekordowa liczba nawróconych w obrzędzie wybrania

Jak informuje „Catholic Weekly”, w niedzielę 9 marca w obrzędzie wybrania weźmie udział w archidiecezji Sydney 380 osób. Jest to ponad trzykrotnie więcej kandydatów, niż jeszcze cztery lata temu.

Obrzęd wybrania rozpoczyna etap bezpośredniego przygotowania do sakramentalnego wtajemniczenia kandydatów i katechumenów, kiedy w świątyni ocenia się stopień ich przygotowania i decyduje o tym, czy mogą przystąpić do sakramentów paschalnych.

Obrzęd Wybrania zamyka właściwy katechumenat, a więc długi czas kształtowania duszy i serca. Po obrzędzie wybrania katechumen powinien wykazać się żywszą gotowością pójścia za Chrystusem. Służyć temu będzie okres Wielkiego Postu. W Wigilię Paschalną osoby „wybrane” przyjmą sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

„Jezu chcę mieć z Tobą relację”

Jednym z nawróconych jest Danial Fardon. Jak pisze „Catholic Weekly”, jego droga do katolicyzmu zaczęła się w dzieciństwie, kiedy na lekcjach religii słuchał opowieści z Biblii i zafascynowany nimi pytał rodziców, dlaczego nie chodzą do kościoła. „To nie dla nas” – usłyszał w odpowiedzi.

Dopiero po latach, pod wpływem filmów w mediach społecznościowych, na nowo zetknął się z naukami biblijnymi. Po obejrzeniu jednego z wykładów biblijnych, powiedział: „Jezu, chcę wejść z Tobą w osobistą relację”. „To było tak, jakby On natychmiast posłał Ducha Świętego do mojego serca. To było niesamowite. Czułem, jak serce topi mi się jak złoto (...) gdy płakałem” – wyznał Danial redakcji „Catholic Weekly”. Dodał, że po nawróceniu stał się lepszym mężem i lepszym ojcem rodziny.

Poznał chrześcijaństwo na siłowni

W innym świadectwie przekazanym pismu, Marvin Do opowiedział, że do Chrystusa zbliżył się na siłowni. Został wychowany w rodzinie buddyjskiej i dopiero podczas ćwiczeń na siłowni zaczął rozmawiać z przyjacielem, chrześcijaninem, o wierze. Pod wpływem tych rozmów, zainteresował się chrześcijaństwem i zaczął czytać Biblię. Zapisał się na katechezy ewangelizacyjne w archidiecezji Sydney i tam odnalazł swoją wiarę.

Osobiste podejście do formacji wiary

Archidiecezja Sydney jest świadkiem niezwykłego wzrostu liczby katechumenów i konwertytów dołączających do wiary katolickiej po 65-proc. spadku, jaki nastąpił w okresie pandemii Covid w latach 2020-2021.

Simon Yeak, koordynator życia sakramentalnego w diecezji przypisuje obecny wzrost nawróceń kilku czynnikom, w tym zwiększonemu zaangażowaniu parafii i bardziej spersonalizowanemu podejściu do formacji w wierze. „Około 70 procent naszych parafii uczestniczy obecnie w kursach certyfikacyjnych” - wyjaśnia Yeak w rozmowie z „Catholic Weekly”. „Spotykamy się z ludźmi na różnych etapach ich życiowej podróży” - mówi. „Proces ma być transformującym doświadczeniem, w którym cała rodzina parafialna obejmuje nowych konwertytów” – dodaje.

Procent nawróceń w Sydney jest wyższy niż w innych diecezjach w wielkich miastach na świecie.