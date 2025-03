Przyznano nagrody za zasługi w dialogu chrześcijańsko i polsko-żydowskim

W Krakowie wręczono Nagrodę im. Księdza Stanisława Musiała, przyznawaną za działalność na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko i polsko-żydowskiego. W tym roku otrzymali ją przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem kardynał Grzegorz Ryś oraz siostra dr Katarzyna Kowalska NDS.

Vatican News

Metropolita łódzki został nagrodzony za twórczość, a s. Kowalska za działalność społeczną. Uroczystość odbyła się w piątek 7 marca w Krakowskim Ratuszu.

Rektor UJ, prof. dr hab. Piotr Jedynak, w laudacji dla kard. Rysia nawiązał do jego rozprawy „Chrześcijanie wobec Żydów. Od Jezusa do inkwizycji. XV wieków trudnych relacji”. Zaznaczył, że twórczość i działalność metropolity łódzkiego jest wezwaniem do rewizji tożsamości chrześcijańskiej „zarówno w wymiarze globalnym, systemowym, jak i na poziomie najzupełniej prywatnym, indywidualnym”. Rektor UJ podziękował kard. Grzegorzowi Rysiowi m.in. za jego wkład w upowszechnianie wiedzy historycznej i usuwanie szkodliwych uprzedzeń i barier.

(ks. Paweł Kłys)

Potrzeba chrześcijańsko-żydowskiej lektury Biblii

Kard. Ryś, odbierając nagrodę, nawiązał do przesłania byłego prefekta Kongregacji Doktryny Wiary kard. Josepha Ratzingera, który odnosił się do trudnych relacji chrześcijańsko-żydowskich. „Jeśli staniemy wobec Izraela wyznając swoje winy, staniemy w prawdzie z pokorą we wzajemnym szacunku, to myślę że wzajemna lektura Biblii jest możliwa. A ja powiem szczerze: nie wyobrażam sobie inaczej jej czytać!” – wskazał metropolita łódzki.

Dialog o międzynarodowym zasięgu

S. dr Katarzyna Kowalska NDS jest teologiem i judaistką. Należy do zgromadzenia zakonnego Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Od ponad 20 lat jest zaangażowana w dialog chrześcijańsko-żydowski i międzyreligijny nie tylko w Polsce. Prowadzi edukację w zakresie dialogu, bierze udział w konferencjach i innych wydarzeniach w dużych miejscowościach i kameralnych wspólnotach, realizuje wykłady dla studentów z różnych kontynentów. Aktywnie angażuje się w obchody świąt i uroczystości upamiętniających ofiary Holocaustu.

(ks. Paweł Kłys)

Nagroda dla zaangażowanych w dialog

Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała została ustanowiona przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Laureaci wybierani są przez Kapitułę pod przewodnictwem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Można ją otrzymać w dwóch kategoriach: za twórczość promującą ducha dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej, a także za podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz pojednania. Tegoroczną uroczystość wręczenia nagrody zorganizował Urząd Miasta Krakowa.

Jak przypomniała Katolicka Agencja Informacyjna, ks. Stanisław Musiał SJ (1938-2004) był „wytrwałym rzecznikiem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, konsekwentnie krytykował wszelkie przejawy antysemityzmu i ksenofobii, za co uhonorowano go m.in. Nagrodą im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Od 1981 roku był redaktorem «Tygodnika Powszechnego», a w latach 1990-1991 zastępcą redaktora naczelnego”. Na stronie internetowej archidiecezji łódzkiej podkreślono że „ks. Musiał był autorem ważnej książki piętnującej grzech antysemityzmu pt. «Czarne jest czarne». Po jego śmierci, z inicjatywy krakowskiej społeczności żydowskiej, na cmentarzu żydowskim w Krakowie przy ul. Miodowej odsłonięto tablicę poświęconą jego pamięci”.

Wśród dotychczasowych laureatów tej nagrody są: prof. Jan Błoński, prof. Joanna Tokarska-Bakir, Bogdan Białek, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, ks. Manfred Deselaers, Stefan Wilkanowicz, Bella Szwarcman-Czarnota, prof. Wacław Wierzbieniec, abp Henryk Muszyński, prof. Jan Grosfeld i Marian Turski.